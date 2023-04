Novák Katalin nem írja alá a magyar életmód védelméről szóló törvényt

Visszaküldte a parlamentnek a szép jogászi nyelvcsavarással "Az Alaptörvényben foglalt alapvető értékek és jogok magasabb védelmi szintjének elérése érdekében, valamint a magyar életmód megvédéséhez fűződő közérdekre tekintettel benyújtható bejelentések" címet kapott törvényt. Ez a jogszabály elméletben EU-s irányelvek átültetését szolgálja, de a már megszokott trükközéssel sikerült olyan szabályokat beleírni, mely alapján akár már azért is közérdekű bejelentés tehető, ha valaki vélhetően kétségbe vonja a házasság és a család szerepét, vagy a gyermek születési nemének megfelelő önazonossághoz való jogát.

Vagyis a törvény, miként a hivatalosan gyermekvédelminek nevezett homofób törvény is, lényegében arra buzdítja a feljelentésre hajlamosabb honfitásainkat, hogy jelentsék fel a melegeket, transzneműeket - bár hogy egy ilyen bejelentés milyen retorziókkal járhat, azt a jogszabály nem részletezi. Klasszik kultúrharcos jogszabály ez, érdemi jelentősége ebből a szempontból nincs.

Ám ez a részlet elégséges volt ahhoz, hogy Novák Katalin köztársasági elnöknek elakadjon az aláírótolla. Novák írásos indoklása (.pdf) szerint a törvény "szabályozása nem kapcsolódik az irányelv átültetéséhez, és a közérdekű bejelentésre vonatkozóan eddig is létezett magyar szabályokhoz sem illeszkedik szervesen". Novák szerint jelen formájában a jogszabály eszközei "joggal vitathatók, hiszen a közösség tagjai közötti bizalmatlanság növelését szolgálhatják".

Novák szerint a törvénynek még az uniós irányelvek átvételét célzó része is problémás, hiszen "az alaptörvényi értékek védelme" alapján tett bejelentésekben jogellenesnek minősíthetnek olyan magatartást is, mely amúgy az Alaptörvényben biztosított véleménynyilvánítás szabadsága körébe tartozik. (Via 24.hu)