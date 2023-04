Átkeltek a Dnyeperen az ukrán csapatok

Az ukrán csapatok a Dnyeper folyó bal partján alakítottak ki állásokat Herszon megyében, vagyis - írja közleményében az Institute for the Study of War (ISW). Az átkelésről orosz katonai bloggerek által közöltek képeket és videókat, ezek geolokációs adatait ellenőrizve a kutatóintézet úgy látja, hitelesek az információk.

photo_camera Ukrán katona és egy orosz jármű roncsai Herszon megyében. Fotó: VINCENZO CIRCOSTA/Anadolu Agency via AFP

Az orosz bloggerek az elmúlt napokban arról írtak, hogy az ukrán csapatok már legalább egy hete kialakították állásaikat a Dnyeper keleti, vagyis bal partján, és ott rendszeres bevetéseket hajtanak végre. Az ukrán csapatok pozícióiból úgy tűnik, hogy az orosz erők nem védik a Dnyeper deltájában lévő szigeteket és környéküket, így itt komolyabb ellenállás nélkül haladhatnak előre az ukrán csapatok. Ebből arra lehet következtetni, hogy a folyó bal partjára még novemberben átvonuló orosz csapatok a térség városainak védelmére koncentrálnak.