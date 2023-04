Kleopátra fekete a Netflix új sorozatában, ami egy perrel fenyegető egyiptomi ügyvéd szerint történelemhamisítás

Egy egyiptomi ügyvéd perrel fenyegeti a Netflixet, a közösségi oldalak szerint pedig többen is elkezdtek háborogni Egyiptomban, mert egy új dokusorozatban egy fekete nő alakítja Kleopátrát. A májusban bemutatandó film egy sorozat, az African Queens – vagyis Afrikai királynők – egy része, és viszonylag mellékes, de érdekes megjegyezni, hogy a producere Jada Pinkett Smith, aki úgy fogalmazott: szeretné, ha a sorozat „a fekete nőket képviselné”. És az egy dolog, hogy egy sötétebb bőrű színésznő, Adele James alakítja benne Kleopátrát, amin igazán kikészült mindenki, az az előzetesben is látható rész volt, amiben egy fekete nő közli, a nagyanyja mindig azt mondta neki, „nem érdekel, mit tanítanak az iskolában, Kleopátra fekete volt”.



Kleopátráról állították már azt, hogy egyiptomi, hogy afrikai, hogy görög, hogy makedón volt. Utóbbit mondja Zahi Hawass régész és Egyiptom kulturális miniszterének helyettese is, miszerint Kleopátra makedón görög származású volt, vagyis nagy valószínűséggel nem fekete, hanem világos bőrű.

De lényeges ez? A Denison Egyetem docense, Rebecca Futo Kennedy szerint nem feltétlenül. A Time-nak azt mondta, „a kérdés, hogy valaki fekete vagy fehér volt-e, anakronisztikus, és inkább a modern politikai felfogásról szól, ahelyett, hogy megpróbálnánk a maga módján megérteni az ókort”. Szerinte ez a vita inkább a rasszokról alkotott jelenlegi nézeteket tükrözi, és nem azt, ahogy az ókorban tekintettek az emberre. „Ha történelmileg pontosabbak akarunk lenni, meg kell értenünk, az ókorban hogyan tekintettek a népek az etnikumukra, ahelyett, hogy univerzalizáljuk és történelmietlenítjük a saját nézeteinket.”

Mahmoud al-Semary egyiptomi ügyvéd ennyire nem laza felfogású, őt úgy felháborította a dokumentumfilm – amit egyelőre be sem mutattak, csak az előzetesét lehetett látni –, hogy úgy döntött, jogi lépéseket tesz. Keresetet nyújtott be, és nemcsak szimplán azt akarja elérni, hogy Egyiptomban ne mutassák be a filmet, hanem azt is, hogy vizsgálják ki az ügyet, és a vizsgálat idejére a Netflix ne működhessen Egyiptomban. Illetve hogy „vonják felelősségre” a film készítőit és a Netflix vezetőit, akik „részt vettek ebben a bűncselekményben”.

Keresetében az Egypt Independent szerint azt írja, hogy „a Netflixen látottak többsége nem felel meg az iszlámnak, a társadalmi értékeknek és elveknek, főként az egyiptomiaknak nem”. Szerinte a film előzetese „ellentmond Egyiptom történelmének”, és „az afrocentrizmust népszerűsíti, amivel eltorzítják és eltörölik az egyiptomi identitást”. Mahmoud al-Semary keresetével egyetért Hawass is, aki szerint „a tények meghamisítása”, hogy a Netftlix fekete nőként ábrázolja Kleopátrát: „Kleopátra görög volt, ami azt jelenti hogy szőke volt, nem pedig fekete.”

Kleopátra – pontosabban VII. Kleopátra – a Ptolemaiosz-dinasztia tagjaként született Alexandriában, időszámításunk előtt 69-ben, és haláláig, összesen 21 évig uralkodott. 39 évesen halt meg, a történelemkönyvek szerint öngyilkos lett. Egyenes ági leszármazottja volt I. Ptolemaiosznak, a makedóniai Arszinoé és Lakusz fiának. Anyanyelve a görög volt, de több nyelvet beszélt, például egyiptomiul is, ami mára kihalt, és aminek a nyomait már csak a főként egyházi szertartásokon használt kopt nyelvben lehet felfedezni.



Időszámításunk előtt 51-ben, apja halála után került a trónra, öccsével, XIII. Ptolemaiosszal együtt, akivel össze is kellett házasodnia, de akit végül sikeresen kitúrt a trónról, hogy ő maradjon az egyedüli uralkodó. Ami biztos, apja részéről a Ptolemaiosz-dinasztia görög makedón gyökerekből származott, az anyai ágról viszont nem tudunk ennyit, de arra sincs bizonyíték, hogy anyja vagy nagyanyja fekete lett volna. Ellenben bőven elképzelhető, hogy egyiptomiak voltak, de az is, hogy rómaiak.



Rebecca Futo Kennedy szerint Kleopátra egyszerre lehetett görög, makedón, egyiptomi, római, gyakorlatilag bármi, és szerinte épp családfájának hiányossága enged teret annak, hogy „az egyiptomi identitást feketeként értelmezzék félre”. Ehhez hozzátette azt is, hogy „voltak olyan ókori egyiptomiak, akiket ma »feketének« tartanának”. Ennél is érdekesebb, ahogy szerinte az ókori szövegekben utalnak a bőrszínre, mert Kennedy szerint ennek inkább nemi eleme volt. „a nőket sápadt vagy »fehér« bőrrel, a férfiakat sötét vagy »fekete« bőrrel társították”, ami szerinte egyértelműen „nemi felosztás, nem etnikai”.



Példaként hozta fel Kleopátra különböző ábrázolásait is, mert vannak, amelyek alapján jobban hasonlít a többi egyiptomi uralkodóra, de vannak olyan pénzérmék is, amelyeken a görög vonások dominálnak jobban. „Ezek a tárgyak különböző közönségnek szóltak, és Kleopátra különböző aspektusait tükrözik” – mondja Kennedy, aki szerint ezeket nem kellene szétválasztani, mert „a modern kori identitáskeresésünkben olyan módon korlátozzuk Kleopátrát, ahogy a saját életében nem volt korlátozva”.