Putyin szóvivőjének fia azt mondja, mégis bevonult, ráadásul a Wagnerhez

Az oroszországi háborús mozgósítás egyik emlékezetes pillanata volt, amikor tavaly ősszel, miután Putyin bejelentette a részleges mozgósítást, Alekszej Navalnij kollégái megviccelték Dmitrij Peszkov elnöki szóvivő fiát. Az egyik aktivista magát toborzótisztnek kiadva azt tudakolva Nyikolajtól, hogy megkapta-e a behívóját, és ott tud-e lenni délelőtt 10-kor a kötelező vizsgálaton, mire Nyikolaj közölte, hogy szó sem lehet arról, hogy ő bevonul, és mivel ő Peszkov, ezért ezt a kérdést egy másik szinten intézik majd el. Most Nyikolaj Peszkov az orosz sajtónak azt nyilatkozta, hogy nemcsak bevonult, de érdemrendet is kapott már a harcok során. Ráadásul nem az orosz hadseregben, hanem a Wagner zsoldosokkal szolgál. A 32 éves ifjabb Peszkov a Komszomolszkaja Pravda című lapnak adott interjújában arról beszélt, valójában mindig is kötelességének érezte, hogy részt vegyen a "különleges katonai műveletben", és az apjától kért segítséget, hogy fölvegye a kapcsolatot a Wagnerrel. Hogy miért Jevgenyij Prigizson amúgy nagyrészt börtöntöltelékekből álló zsoldosaihoz állt be, arról nem beszélt.

photo_camera Dmitrij Peszkov Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP

Nyikolaj Peszkov, aki azt mondta, álnéven vonult be harcolni, állítása szerint még bátorságért járó érdemrendet is kapott, mert az alakulatával valamilyen katonai bravúrt hajtott végre. Hogy ez pontosan mi volt, nem részletezte, csak annyit mondott, volt egy érdekes kirándulásuk.

Az interjúban kérdezték a Navalnij kollégáinak telefonbetyárkodásáról is. Azt mondta, akkor már tudta, hogy megy a Wagnerhez, és csak nagyon ideges volt az utazás miatt, amikor felhívták.

Pár nappal korábban Prigozsin is beszélt arról, hogy Peszkov fia tüzérként a Wagnerben harcol. Azt mondta, ő javasolta a családnak, hogy a zsoldosokhoz, ne a reguláris hadsereghez menjen, mert a hadseregnél vagy lébecolhatna a törzsnél, vagy mehetne a húsdarálóba. (Meduza.io)