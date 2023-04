Gulyás Gergely David Pressmannél is jobban meg tudta lepni a magyar zsidó közösséget

Kisebb vihart kavart, hogy az amerikai nagykövet pészah alkalmából meglepte a zsidó vezetőket, akiket széderestére hívott a rezidenciájára. David Pressman jó ötletnek gondolta, hogy előzetes egyeztetés nélkül Gyöngyösi Márton Jobbik-elnököt is elhívja a vacsorára. A politikus még 2012-ben a parlamentben azt javasolta, hogy írják össze a Magyarországon élő, illetve a Parlamentben ülő zsidó származású magyarokat, mert ők nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek. 1945 óta nem hangoztak el ehhez hasonló mondatok az Országházban, pedig korábban olyan filoszemitizmussal nem vádolható politikusok ültek ott, mint Bogár László, Raffay Ernő, Csurka István, Zuschlag János vagy Novák Előd.

Ha Magyarországon zsidó emberek kellemetlen helyzetbe kerülnek, akkor Bayer Zsolt és Gulyás Gergely nem maradhatnak csendben.

A két antifasiszta a Bayer Zsoltról elnevezett tőrőlmetszett antishow-ban ült össze – ez egy szórakoztató show, amiben Gulyás Gergely a sztárvendég, sőt az egyetlen vendég –, hogy mélyen felháborodjanak az amerikai nagykövet húzásán. A kancelláriaminiszter szerint Pressmannek illene bocsánatot kérnie a zsidó szervezetek vezetőitől, mert egy közismert antiszemitával ültette le őket ünnepelni.

Gulyásnak ebben igaza is van.

Az viszont már nem fért bele a show feszes műsoridejébe, így nem is került szóba, hogy korábban a show házigazdája, Bayer Zsolt még azon bosszankodott, hogy a coheneket, cohnokat meg a schiffeket nem sikerült mind egy szálig nyakig beásni az orgoványi erdőben. Ezenfelül az sem lett megemlítve, hogy Gulyás Gergely 2016-ban Pressmannél is nagyobb tréfával lepte meg a hazai zsidó közösséget. Azt találták ki, hogy egy Donáth György-szobrot avatnak pár méterrel a Páva utcai Holokauszt Emlékközponttól. Donáth György a magyar politikai rasszizmus egyik komoly ideológusa, a zsidótörvények lelkes támogatója volt. Mozgalmának fő célkitűzését tömören így fogalmazták meg: „a magyar élet bárminő irányításából ki akarjuk zárni azokat a fajokat és népelemeket, amelyeket a magyarságra és az itt élő nemzetiségekre egyaránt károsnak ítélünk, elsősorban a zsidóságot”.

A csíny pont úgy sikerült, ahogy az várható volt. A szobrot kihelyezték, az emberek egymásnak estek. Ismét hatott a már jól bevált recept alapján kikevert emlékezetpolitikai méreg: lásd XII. kerületi turul vagy Szabadság téri német megszállási emlékmű.

Van közelebbi példa is a miniszter trollkodására. Tavaly a zéró tolerancia jegyében Gulyás Gergely saját kezűleg tüntette ki a a Magyar Érdemrend lovagkeresztjével Siklósi Beatrixot, a Kossuth Rádió csatornaigazgatóját, aki antiszemita műsorairól és Facebook-posztjairól híresült el, és aki ellen korábban közösen tiltakozott 21 hazai zsidó szervezet. Majd azzal magyarázta az állami elismerést, hogy Winston Churchillnek is voltak vitatható mondatai. De nemcsak a szerkesztőt hasonlította az egykori brit miniszterelnökhöz, hanem a szintén államilag kitüntetett Raffay Ernő betegesen antiszemita történészt is. (Raffay mellett szól, hogy ugyan a Horthy-rendszert bűntelennek tartja, de azt is hozzáteszi, hogy nem ízlése szerint való zsidó gyerekeket megölni, csak azért, mert a zsidó nemzetbe születtek bele.)

photo_camera Siklósi Beatrix és Gulyás Gergely az államalapítás napja alkalmából tartott, állami kitüntetések átadásával egybekötött ünnepségen a Károlyi–Csekonics-palotában Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

Miközben zajlik ez a mérsékelten humoros színjáték a kormány és az amerikai diplomácia között – ami nyilván nem a zsidó közösségről szól, hanem az éppen aktuális ellenségeink elleni acsarkodásról –, addig ezzel egy időben, április 14-én két botlatókövet helyeztek el a XII. kerületi Hollósy Simon utca 6. szám elé.

A köveken egy házaspár: Pois István és Lőwi Cecília nevei szerepelnek. Az ő történetüket Zoltán Gábor író A gyilkosok emlékműve című filmünkben mesélte el: Pois István keresztény bankár volt, akinek volt egy zsidó felesége, Lőwi Cecília. Sokáig sikerült átvészelniük az üldöztetéseket, már csak napokat kellett volna kibírni. De nem adatott meg nekik. Január 29-én rájuk törtek a XII. kerületi nyilasok. Ekkor már a pesti nagy gettó több mint 10 napja felszabadult. Lőwi Cecíliát el akarták vinni, de ezt a férje nem akarta engedni. Pois István nagyon bátor ember volt, és nagyon szerette a feleségét. Azt nem tudta megakadályozni, hogy elvigyék, így ment ő is az asszonnyal. Nem lehetett lebeszélni. Bevitték őket az akkori nyilas pártszékházba, a Németvölgyi út 5.-be, ahol Pois István kihallgatás közben ellenszegült, megrúgta az egyik nyilas vezetőt, Bokor Dénest. Agyonverték mindkettőjüket. A férjet és a feleséget is.

Nem a németek, nem a szövetséges bombázók, nem az oroszok ölték meg őket, hanem a XII. kerületi lakosok, a szomszédaik. Bokor Dénes pék és Megadja Ferenc fűszeressegéd.

De nemcsak ők a felelősök az ártatlan, félig keresztény, félig zsidó magyar párnak a halálért, hanem azok a politikusok is, akik politikai és anyagi haszonért, bűnbakképzésből és ostobaságból egymásra uszították a magyar embereket.