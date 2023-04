Hivatalosan is végrehajtás alatt áll a TV2, mert nem tettek közzé helyreigazítást arról, hogy hazudtak Donáth Annáról

Donáth Anna, a Momentum EP-képviselője - aki nemrég saját mentelmi jogának felfüggesztését kérte - még korábban küldött végrehajtókat a TV2-re, mivel valótlan állításokat közöltek róla, majd nem tettek közzé helyreigazítást - annak ellenére sem, hogy arról bírósági ítélet született. A politikus hétfőn Facebookon számolt be róla, hogy már a csatorna cégkivonatába is bekerült, hogy végrehajtás alatt állnak.

„Amellett, hogy csúnya foltot ejt egy vállalat megítélésén, erősen kérdéses, hogy egy végrehajtás alatt álló médiacég mennyiben pályázhat eredményesen bármilyen közbeszerzésre vagy kulturális forrásra" , írja Donáth. A legutóbbi kormányinfón az állami hirdetések odaítélésének gyakorlatáról kérdeztük Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető minisztert.



Gulyás szerint olvasottsági és nézettségi szempontok alapján döntenek, de ez önmagában nyilvánvalóan nem igaz - hiszen a hasonló nézettséget produkáló RTL- és a TV2-csoport között milliárdokban mérhető, nagyságrendi különbségek vannak, és ugyanez igaz a legolvasottabb kritikus és kormánypárti híroldalakra is.