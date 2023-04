Varga Judit leadta a házit Brüsszelben

Varga Judit igazságügyi miniszter a Facebookon közölte, hogy lezárultak a technikai tárgyalások az Európai Bizottsággal az úgynevezett igazságügyi csomagról.

Ez azt jelenti, hogy megszövegezték azokat a törvénymódosításokat, amelyeket ha a biztosok is megfelelőnek tartanak és a magyar parlament is megszavazz, akkor az uniós pénzek egy része hozzáférhetővé válhat a magyar kormány számára.

Jelenleg csak az agrártámogatások és a 2020-ig lekötött fejlesztési pénzek érkeznek az EU-tól. Friss fejlesztési források, illetve a járvány utáni gondokat enyhítő helyreállítási alap pénzei különböző eljárások miatt nem hozzáférhetők a magyar kormány számára.

Az eljárásokban feladatokat adtak Magyarországnak, ezek közül az egyik legnagyobb falat az úgynevezett igazságügyi csomag. Ennek megoldásáig a fejlesztési pénzek és a helyreállítási alap sem hozzáférhető, bár csak ennek a megoldása önmagában az utóbbit még nem nyitja meg, míg az előbbit legfeljebb részlegesen nyithatja meg.

A csomag a magyar igazságszolgáltatás függetlenségének erősítését, visszaállítását célozza. Többek között az Országos Bírói Tanács (azaz a bírák önkormányzatának) a megerősítése szerepel benne, vagy éppen a hatóságok azon jogának eltörlése, hogy jogerős bírósági ítéleteket támadhassanak meg az Alkotmánybíróságon.

Tavaly decemberben még úgy volt, hogy ezeket az ügyeket március végéig megoldja a magyar kormány. Ám az egyeztetés a tervezett törvénymódosításokról mostanáig húzódott.

Ahhoz, hogy a csomag ne jelentsen tovább akadályt az EU-s pénzek lehívása előtt, előbb a Bizottságnak el kell fogadnia a magyar tervet, erről a biztosok döntenek majd. Másrészt a magyar parlamentnek is el kellene fogadnia ezeket a törvénymódosításokat - abban a formában, amelyben azt a Bizottság jóváhagyja. Úgy tudjuk, hogy a most leadott anyagról szóló bizottsági döntést a magyar kormány igényelte, hogy biztosra menjen, amikor a törvényeket a parlament elé viszik.

Vagyis van még feladat Brüsszelben és Budapesten is ezzel a csomaggal, nem is beszélve arról, hogy számos további feladat van, egyéb törvényekkel. Csúszás is van a menetrendhez képest, de legalább történik valami.

Brüsszeli forrásaink szerint legjobb esetben is három - négy hónapig tarthat, amíg az igazságügyi csomag jelentette probléma megoldódik, és legalább ezt ki lehet pipálni a magyar kötelezettségek listáján.