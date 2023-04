A bíróság első fokon felmentette Bige Lászlót a vesztegetés vádja alól

Első fokon felmentette a Nyíregyházi Törvényszék Bige Lászlót a vesztegetés és okirat-hamisítás vádja alól. A több mint 90 milliárd forintra becsült vagyonával az egyik leggazdagabbnak számító, az ellenzékkel szimpatizáló milliárdost az ügyészség azzal vádolta, hogy 2009-ben üzleti kapcsolatba került egy olyan cég vezetőjével, akivel üzleti kapcsolatban volt, hiszen az a cég Bige műtrágyagyárának termékeit értékesítette.

photo_camera Bige László 2022. január 26-án, amikor az AFP francia hírügynökségnek adott interjújához fotózták. Fotó: PETER KOHALMI/AFP

A vádirat szerint találkozójuk során Bige felajánlotta a termékeit értékesítő cég vezetőjének, hogy nagy mennyiségű "valótlanul leértékelt" műtrágyát ad át neki, hogy azt a műtrágya értékesítésével foglalkozó vállalkozó értékesítse a vevőkörének, és ebből még haszna is legyen. Az ezek alapján klasszikus értelemben vett üzletnek tekinthető üzlet során az ügyészség vádja szerint Bife azt is felvetette, hogy a "valótlanul leértékelt" műtrágyát, jelentsen bármit is az, hogy valami "valótlanul" lett leértékelve, számla nélkül értékesítse a műtrágya-kereskedő. A vád szerint az "ajánlat" arról szólt, hogy a számla nélkül értékesített műtrágyából befolyt összeget a vállalkozó "cserébe" adja át Bigének. Az ügyészség szerint 2010 január-október között összesen 135,4 millió forintot adott át "cserébe" a műtrágya-kereskedő a beszállítójának.

Ezek alapján talán annyira nem is meglepő, hogy a bíróság első fokon felmentette a vádak alól. Bige amúgy korábban maga is azt állította, hogy semmilyen bűncselekményt nem követett el. (Via Blikk)