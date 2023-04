Fényes nappal, a nyílt utcán vertek agyon és gyújtottak fel tucatnyi embert rendőri segédlettel Haitin

Tucatnyi embert lincseltek meg Haiti fővárosában, Port-au-Prince-ban rendőri segédlettel. Állítólag bűnözők voltak, akiket a rendőrök puskatussal vertek és kényszerítettek arra, hogy a földre feküdjenek, majd a feldühödött tömeg abroncsokat pakolt és benzint locsolt rájuk, majd felgyújtotta őket. Mindezt fényes nappal, a nyílt utcán.

photo_camera Több százan nézték végig, ahogy a feldühödött csőcselék meglincsel egy tucatnyi feltételezett csempészt. Fotó: RICHARD PIERRIN/AFP

Egy szemtanú beszámolója szerint a lincselő csőcselék az őrizetbe vételük után ragadta el az áldozatokat Canapé-Vert városrészben. Mielőtt máglyára vetették volna, meg is verték és meg is kövezték őket.

A lincselést több száz fős tömeg nézte végig.

Az AP helyszíni tudósítója a történtek végén tizenhárom égő holttestet látott.

A haiti rendőrség közleménye szerint rendőreik egy feltételezett csempészcsapat tagjain ütöttek rajta, amikor azok egy kisbusszal utaztak, de őrizetbe vételük után több mint tizenkettőt közülük "sajnos meglincselt a népesség". A Facebookon közzétett közleményhez csatolt videóban pisztolyokról és Kalasnyikov gépkarabélyhoz való tárakról mutattak képeket, amiket állítólag a később meglincselt áldozatoktól foglaltak le.

photo_camera A feldühödött tömeg a rendőrök asszisztálásával lincselt halálra tucatnyi embert Haiti fővárosában. Fotó: RICHARD PIERRIN/AFP

Haitin az elmúlt hetekben teljesen összeomlóban van a társadalmi rend. A Guardian beszámolója szerint április 14-19 között hat nap alatt legalább hetven ember halt meg rivális bandák összecsapásaiban Port-au-Prince legnagyobb szegénynegyedében, Cité Soleil-ban, köztük két gyerek. "Cité Soleil-ban tombolnak a harcok. A helyiek ki se mernek menni az utcára a fegyveres erőszak és a bandák rémuralma miatt" - mondta Ulrika Richardson, az ENSZ haiti humanitárius koordinátora. De az erőszak már előbb fellángolt, januártól márciusig az ENSZ adatai szerint 531-en vesztették életüket, javarészt a bandák uralta fővárosban.

A fegyveres bandák korábban is uralták Haitit, ahol a politikában is nagy a befolyásuk, de amióta 2021-ben Jovenel Moise elnököt az otthonában meggyilkolták, a bandák vették át az uralmat a főváros nagyobb része fölött, miközben a forráshiánytól küzdő rendőrség fellázadt. (Via The Guardian)