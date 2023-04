Joe Biden bejelentette

Magyar idő szerint 2023. április 25-én délben, vagyis keleti parti amerikai idő szerint hajnal hatkor, nyugati parti idő szerint hajnali háromkor megjelent A Kampányvideó, aminek elkészültéről a New York Times beszámolója alapján szombaton írtunk, és amiben Joe Biden, az Egyesült Államok valaha volt legidősebb elnöke bejelentette, hogy 2024-ben ő lehet az Egyesült Államok valaha volt legidősebb elnökjelöltje.

A kampányvideóban Biden arról beszél, hogy az Egyesült Államok történelme döntő pillanatát éli, mert a szabadság és a szabadságjogok is támadás alatt állnak. "Nem most jött el az ideje a belenyugvásnak, ezért is indulok" - mondta.

Joe Biden napra pontosan négy éve jelentette be, hogy elindul a 2020-as választásokon, melyen végül fölényesen nyert Donald Trump ellen, bár utóbbi a mai napig nem hajlandó elismerni a vereségét, és hazug csalásvádjával annyira felhergelte a híveit, hogy azok 2021. január 6-án megpróbálták megakadályozni a választás eredményének törvényhozási szentesítését.

"Amikor négy éve elindultam az elnökségért, azt mondtam, Amerika lelkéért harcolunk. Még mindig ezért harcolunk" - mondta Biden háromperces videójában, amin a vágóképeken mindenféle amerikaiakkal találkozik.

A 2024-es elnökválasztásra 2020-ban legyőzött riválisa, Donald Trump már hónapokkal korábban bejelentkezett, így sanszos, hogy 2024-ben újra ők ketten küzdhetnek meg az elnökségért. Biden ugyan hivatalosan ezzel a videóval jelentette be indulását, de már hónapok óta mondta, hogy újra fog indulni, így bejelentése, de az évfordulóra tekintettel még annak időzítése is várható volt. (Via BBC)