Nemi erőszak miatt állhat bíróság elé Donald Trump

Kedden megkezdik az esküdtek kiválasztását abban a polgári perben, amelyet E Jean Carroll újságíró nemi erőszak vádjával indított Donald Trump ellen.

photo_camera E Jean Carroll 2019 novemberében a Galmour Év Női Találkozóján New Yorkban. Az újságíró pár hónappal korábban hozta nyilvánosságra, hogy Donald Trump bő két évtizeddel korábban megerőszakolta. Fotó: ILYA S. SAVENOK/Getty Images via AFP

Carroll 1993-2019 között vitt tanácsadórovatot az Elle magazinban, így az övé lett a leghosszabb ideig folyamatosan futó ilyen rovat az amerikai sajtóban. Az újságíró 2019 nyarán megjelent "Mi szükségünk férfiakra? Egy szerény javaslat" című könyvének megjelenése előtt a New York magazinban írta meg, hogy Donald Trump 1995-96 fordulóján szexuálisan bántalmazta egy híres New York-i áruház, a Bergdorf Goodman egyik próbafülkéjében.

Elbeszélése szerint Carroll éppen távozóban volt, amikor belebotlott Trumpba, aki a segítségét kérte ajándékválasztáshoz. A leendő elnök, aki ekkoriban éppen kaszinók csődbevitelével foglalkozott, egy hölgyismerősét kívánta meglepni. Carroll ridikült és kalapot ajánlott, majd nézelődés közben a fehérneműosztályra sodródtak, ahol azon kezdtek viccelődni, hogy melyiküknek melyiket kéne felpróbálni. Végül a próbafülkében kötöttek ki, aminek bezáródott az ajtaja, Trump pedig erőszakosan lesmárolta, letolta a harisnyáját, és megerőszakolta, mielőtt Carroll szabadulni tudott volna. Állítása szerint az egész eset három percig se tartott.

Trump nemhogy a vádakat tagadta, de még azt is próbálta letagadni, hogy egyáltalán ismerte Carrollt, aki amúgy még képekkel is bizonyította, hogy már 1987-ben is összejártak. Carroll két barátja, Carolt Martin és Lisa Birnbach azt állítják, hogy az újságíró velük már a támadás utáni napokban megosztotta a történteket.

A BBC szerint egyelőre nem világos, hogy Trump maga egyáltalán részt vesz-e majd a tárgyaláson. Az eljárás polgári per keretében zajlik, mert a New York-i törvények alapján a legkésőbb 1996 elején történtek már elévültek. És bár így büntetőjogilag nem vonhatják felelősségre, ha mégis ellene ítélnének, most először mondaná ki a szexuális zaklatással már többször megvádolt Trumpról egy bíróság, hogy valóban megerőszakolt egy nőt. (Via BBC)