Orbán Ráhel tervezte a Gránit Bank új arculatát

„A BDPST Koncept minden ügyfél esetében a narratívát keresi. A Gránit Banknál egyértelmű volt, hogy a digitalizációra építünk »look and feel« megoldásokkal. A kutatások is megmutatták, hogy növekszik a digitális lehetőségek iránt az igény, és a felgyorsult világban az ügyfeleknek nincs elég szabadidejük, a célcsoportunkra a tudatosság jellemző, fontos számukra az időhatékonyság. A film során szerettük volna kihangsúlyozni, hogy a Gránit Bank nem időt vesz el tőled, hanem, »Ott vagyunk Neked«, hogy nyugodtan megélhesd a fontos pillanatokat. Ezen narratíva kíséri végig a kampányt, amely leginkább outdoor, tv és digitális platformokon fog megjelenni” – mondta Orbán Ráhel, a BDPST Koncept ügyvezetője, Orbán Viktor lánya és Tiborcz István felesége, és akit a Tiborcz István érdekeltségébe tartozó Gránit Bank arculatának megújításával bíztak meg.

A Média1 azt írja, a teljes kampány kreatív koncepció kidolgozásával a bank a BDPST Konceptet bízta meg, az új arculatot pedig a Graphasel Design Studio készítette. A BDPST Koncept a BDPST Ingatlanforgalmazó és Beruházó Zrt. leányvállalataként Orbán Viktor miniszterelnök veje, Tiborcz István érdekeltsége. A cég ügyvezetője pedig Tiborcz felesége, a miniszterelnök legidősebb lánya, Orbán Ráhel.

Itt a végeredmény is, LOOK AND FEEL: