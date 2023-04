Rég volt ilyen látványos a sarki fény

Fantasztikus fényjátékban gyönyörködhettek a déli félteke, azon belül is Új-Zéland és Ausztrália lakói. Egy nagyon erős, "cunamiként" jellemzett napkitörés nyomán sarki fény festette pompázatos színekre az éjszakai égboltot.

photo_camera A sarki fény ezúttal még Új-Zéland második legnagyobb városából, Christchurchből is tisztán látszott. Fotó: SANKA VIDANAGAMA/AFP

A jelenséget most olyan városokban is megfigyelhették, ahol igen ritkán észlelni bármit is a jelenségből. Például Új-Zéland második legnagyobb városában, a Déli-sziget középső részén fekvő Christchurchben is, ahol a környező hegyek hátterét adta a lilából zöldbe hajló ég. A sarki fény olyan erős volt, hogy ezúttal még a nagyváros fényszennyezése se takarta ki.

photo_camera Hobbifotós sarki fényt próbál megörökíteni az Ellesmere-tó partján, Christchurch határában. Fotó: SANKA VIDANAGAMA/AFP

photo_camera A déli féltekén Aurora Australis néven nevezett sarki fény az Ellesmere-tó fölött. Fotó: SANKA VIDANAGAMA/AFP

A napkitörések persze nem csak a déli égboltot festették tarkára. A hétvégén az északi égbolton is a szokásosnál délebbi vidékeken is látható volt a sarki fény, például Írországban, Nagy-Britannia egyes részein és az Egyesült Államok harminc államában is. (Via The Guardian)