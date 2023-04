Rendszeresen portyáznak a Dnyeper bal partján az ukrán csapatok Herszonban

Vasárnap mi is beszámoltunk róla az Institute for the Study of War (ISW) aktuális elemzése alapján, hogy az ukrán hadsereg hídfőt létesített Herszon városánál a Dnyeper folyó bal partján, vagyis a keleti oldalán, mely még mindig az orosz megszállók kezén van. Keddi jelentésében az ISW újra megerősítette, hogy az ukrán hadsereg megvetette a lábát a folyó bal partján.

photo_camera Herszonban állomásoznak a legkevésbé felkészült, cserébe pihentetett orosz egységek. Alapvetően ez elég valószínűtlen támadási irány a földrajzi adottságok miatt, ám az ukrán hadsereg az elmúlt napokban hídfőt létesített a Dnyeper bal partján. Fotó: Institute for the Study of War

Most pedig Jurij Szobolevszkij, Herszon megye ukrán kormányzója közölte az ukrán állami tévében, hogy az ukrán erők rendszeresen portyáznak a folyó túlpartján, ahonnan sikerült is kiszorítaniuk a várost aknavetőkkel lövő orosz egységeket.

"Hadseregünk nagyon gyakran látogat át a folyó bal partjára, rajtaütéseket végezve. Az ukrán hadsereg dolgozik, és nagyon hatékonyan dolgozik" - mondta Szoboljevszki, aki szerint a folyó bal partján is látszani fognak ennek az eredményei, ahogy meglátszottak a folyó jobb partján is, ahol "az összetett és hosszú műveleteknek hála minimális veszteségekkel sikerült felszabadítanunk a területeinket. Most ugyanez történik a bal parton is".

photo_camera Az ukrán tüzérség a franciáktól kapott Caesar önjáró löveggel a donbászi fronton 2022. június 15-én. Fotó: ARIS MESSINIS/AFP

Az ukrán hadsereg tavaly augusztusban kezdett offenzívába Herszon megye nyugati felében. Az amerikaiaktól kapott HIMARS rakétavetőkkel, valamint a franciáktól kapott CAESAR önjáró lövegekkel folyamatosan bombázták az oroszok csapatösszevonásait és lőszerraktárait, így amikor október végén csapataik a megye északnyugati részén áttörték a frontot, az orosz erők gyors visszavonulásba kezdtek, majd inkább feladták a nehezen tartható hídfőt, melynek utánpótlását mindössze két közúti és egy vasúti híd biztosította, melyeket folyamatosan lőtt az ukrán tüzérség.

photo_camera Bevetésen az ukrán hadsereg az USA-tól kapott M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System - nagy mozgékonyságú rakétatüzérségi rendszer) járműve Ukrajna déli részén, Zaporizzsja megyében. Az ukrán erők a 84 kilométeres hatótávolságú rakétatüzérséggel mélyen az orosz vonalak mögötti célpontokat, lőszerraktárakat, csapatösszevonásokat, parancsnoki állásokat is támadhatnak. Fotó: Armed Forces of Ukraine/Cover Im

Az ukrán hadsereg most már lassan fél éve készül az újabb hadjáratára, melynek kiemelt célpontja Ukrajna megszállt déli része lehet, mert így tudnák elvágni a Krím szárazföldi utánpótlási vonalait is. Földrajzilag egy ilyen offenzívára éppenséggel Herszon keleti része tűnik a legkevésbé alkalmasnak, éppen a megyét kettészelő Dnyeper miatt, mely ezen a részen igen széles. De ha az ukránoknak sikerül itt hídfőt létesíteniük és stabil utánpótlási vonalakat kiépíteniük, a folyón túli területeket viszonylag gyenge orosz erők védik csak, mert az orosz hadsereg tavaly nyár óta inkább Zaporizzsja megye felől erősítette a védelmét, ahonnan az ukránok folyamátkelés nélkül tudnának támadást indítani. (Via The Guradian)