Varga Judit válófélben lévő férje egy válogatott vízilabdázó nővérével jött össze

Még március elején jelentette be egy előbb nyilvános, majd később privátra állított Facebook-posztban Magyar Péter, hogy 15 év házasság után elválik feleségétől, Varga Judit igazságügyi minisztertől.

photo_camera Magyar Péter és Varga Judit Fotó: Veres Nándor/MTI/MTVA

Azóta már kiderült, hogy Magyar Péternek van barátnője, de a Blikk most arról ír, hogy már azt is tudni, kicsoda. A lap úgy fogalmaz, hogy Varga Judit válófélben lévő férje „egy pólóslegenda lányával jött össze”. Vogel Evelin, aki amúgy belsőépítész, és van egy gyereke, a Blikk megfogalmazása szerint „a legendás Vogel család tagja”, mert apja „a vízipólós Vogel Zsolt, aki annak idején az Újpest játékosaként Benedek Tiborral együtt nyert BEK-et”. Két öccse pedig, Simon és Soma is vízilabdások, előbbi az Egerben játszik, utóbbi pedig az FTC kapusa, Európa-bajnok, Bajnokok Ligája-győztes és olimpiai harmadik.

A Blikk megkeresésére Magyar Péter megerősítette, hogy együtt vannak Vogel Evelinnel: „Nem gondolom, hogy a magánéletem közérdeklődésre tartana számot, de igen, az értesülés helyes.”

Vogel Evelin érdeklődési köre az Instagramja szerint viszonylag tág, egyszerre követi például a 444 Instagram-oldalát és párja, Magyar Péter exfeleségének, vagyis Varga Juditnak az Instagram-oldalát is.