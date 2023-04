A rendőrség elfogott két ukrán férfit, akik SMS-ben csaltak ki bankkártyaadatokat

Március 27-én teljesen új elkövetési módszerrel csaltak ki bankkártyaadatokat Magyarországon – jelentette be az Országos Rendőr-főkapitányságon tartott sajtótájékoztatóján Farkas Péter rendőr alezredes, a gazdasági bűnüzés elleni főosztály vezetője.

Elmondta, hogy az érintettek SMS-t kaptak arról, hogy letiltották a bankkártyájukat, ezért frissíteniük kell az adataikat, és aki a linkre kattintott, annak egyből megszerezték a bankkártyaadatait, és rögtön pénzt is tudtak felvenni a bankszámlájukról.

Ha tudják a bankkártyaadatokat, okos-ATM-ekből könnyű készpénzt felvenni, mert ezeknél elég az appot használni, nem kell hozzá fizikailag a kártya.

Több tucat embert húztak le így, az összkár több mint 10 millió forint.

Aki a pénzt maszkban és baseballsapkában felvette, ismeretlen volt, de három napra rá beazonosították. A feljelentés utáni nyolcadik napon elfogtak két ukrán állampolgárt. Az egyik 22, a másik 31, az egyik Magyarországon, a másik Ausztriában él. Ők feleltek a csalásért.

Farkas Péter elmondta, hogy a rendőrség technológiája az elmúlt években fejlődött, és ez az első alkalom, amikor el tudtak fogni valódi banki csalókat, akik az online térben tevékenykedtek.

Több mint 50 gyanúsítottuk van, de eddig csak pénzmosásért tudtak felelősségre vonni bárkit. Most már viszont látják a 10 legfoglalt mobil és 42 SIM-kártya alapján, hogy az SMS-ekért felelősek.

A gyanúsítottaknak több 10 ezer bankkártyaadatuk volt. 15 nap alatt szereztek meg 10 millió forintot, a legfoglalt 13 millió forint jelentős része kriptovalutában volt. (Mivel annak az árfolyama nagyon ingadozik, nem tudják pontosan, mennyit váltottak át arra.)

A rendőrök elmondták, hogy még nyomoznak, hogy kiderüljön, csak ketten voltak-e, vagy mások is segítettek-e nekik.

photo_camera Jobbra Farkas Péter rendőr alezredes, a gazdasági bűnüzés elleni főosztály vezetője Fotó: Herczeg Márk

„Akik ebből élnek, pont azt használják ki, hogy egy rohanó világban kell nap mint nap helytállnunk, nincs időnk semmire, áramlanak az információk a készülékeinkre” – mondta Farkas Péter, aki szerint amikor a pénzügyeinkről van szó, álljunk meg egy pillanatra.

Ebben az esetben egy dániai számról küldtek SMS-t, ráadásul sürgetés is volt az üzenetben. A bankunk nem kéri olyan adatunkat, amit amúgy is ismer, és nem is sürget minket. Farkas elmondta, hogy az is árulkodó, ha rossz magyarsággal írják az üzenetet, illetve az is, ha linket küldenek.