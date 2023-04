Ezért ne szórakozz a magyarokkal, napszemüveges szmájli - üzente Orbán az ostoros videóval a nemzetközi közönségnek

Olyan jól sikerült az ostort csattogtató Orbán Viktorról készült videó, hogy a miniszterelnök marketingstábja úgy gondolta: kár lenne, ha ez beragadna a hazai piac szűkös keretei közé, és nem kapná meg a nemzetközi figyelmet. A miniszterelnök Twitter-oldalán is közölték feliratozva a videót, és a hozzá írt üzenetet a nemzetközi helyzethez szabták egyfajta look and feel megoldással.



Míg a magyaroknak azt üzenték Orbán Viktor facebookosai, hogy Ezért jobb a békesség 😎 , a világ felé ez már úgy néz ki: That’s why you don’t mess with Hungarians, vagyis

„Ezért ne szórakozz a magyarokkal.”

A posztot a hagyományos magyar emojinak tekinthető

napszemüveges szmájlival

ízesítette a miniszterelnök nemzetközi imázsáért felelős digitális állami stáb, leheletfinoman árnyalva az üzenetet: