„Fegyveresek próbáltak leszorítani minket az útról, és elkezdtek lőni ránk” - egy Szudánból kimenekített magyar beszámolója

Veidner Alexandra egyike annak a tizenöt magyar állampolgárnak, akiket az elmúlt napokban a polgárháború miatt ki kellett menekíteni Szudánból.



Nehezítette a helyzetét, hogy épp nem volt nála az útlevele, és olyan környéken volt a lakhelye, ahol a leghevesebb összecsapások voltak.



Az épületben a szomszédaival beosztották a vizet, az áramot, az élelmet, mert tudták, hogy ha nem teszik, a túlélésük múlhat rajta.



Francia katonák menekítették el a házból az utolsó pillanatban, és végül a kartúmi EU-delegáció segítségével jutott ki az országból.



Elmesélte a 444-nek, hogyan vészelte át ezeket a nagyon kemény napokat.



Veidner Alexandra március elején költözött Kartúmba, ahol Szudán legnagyobb élelmiszeripari vállalatánál fenntarthatósági vezetőként kapott munkát. Azt tudta ugyan, hogy Szudánban nem sikerült a demokratikus kormányváltás, és utazásra nem javasolt ország, de mivel évek óta nagyjából ugyanolyan feszült volt a helyzet, nem sokan gondolták, hogy ez konkrétan órák leforgása alatt polgárháborúvá fajulhat. „Sok ezer külföldi dolgozott/dolgozik Szudánban, ezek az emberek a munkájuk iránti szenvedélyből mentek oda, ahogy én is. A legtöbb külföldi, akit most ki kellett menekíteni, nem turistáskodott, általában követségeken, ENSZ-közeli szervezeteknél vagy NGO-knál dolgoztak” - mondja.

Április 15-én, egy szombat reggelen törtek ki a harcok a darfúri háború egykori milicistáiból szerveződött RSF, és a hatalmat 2021 októberében magához ragadó Abdel-Fattah Burháni hadserege között. (A helyzetről bővebben Bede Márton írt: Szudán egy újabb polgárháború szélén). Előtte Alexandra épp azon gondolkozott, hogy aznap kimegy és körbenéz a városban. Az útlevele nem volt nála, ugyanis leadta a vízumügyintézéshez. Az első hírek a külföldi kollégáival közös WhatsApp-csoportba érkeztek: egy kolléga, aki teljesen más részén élt Kartúmnak, írta, hogy lövöldözést hallottak. „Mivel itt évek óta napi-heti szinten tartottak tüntetéseket a civilek, a felfordulás és a füst megszokott volt a városban, ezért először mindenki azt gondolta, hogy ez is csak tüntetés és a katonák lövöldöznek a levegőbe. De aztán elkezdtek jönni a hírek, hogy a város szinte minden pontján lőnek. Egy órán belül elszabadult a pokol, és már nemcsak lőttek, hanem elindultak az aknavetők, a rakéták, a bombázás” - meséli. Alexandra attól fogva nem tudta elhagyni a házat, amiben lakott. A nyolcemeletes épületben 20-25 szomszéddal ragadtak bent, egy helyi családon kívül többségében különböző követségek dolgozói és családtagjaik laktak ott, köztük sok kisgyerek. Voltak olyan szomszédai, akik hét-nyolc éve vannak Szudánban, átélték a forradalmat és a puccsot is, de először még ők sem gondolták, hogy ez most polgárháborús helyzet. „De az első pár óra után, amikor megértettük, hogy mi történik, az egész ház összefogott. Többnyire együtt voltunk, kinyitottuk a többi lakást, amiben nem voltak ott a lakók, minden vizet, élelmet összeszedtünk, amit találtunk. Összeírtuk a készleteinket, kiszámoltuk, mi mennyi időre elég. Mi szerencsések voltunk ilyen szempontból, sokaknak semmilyen élelmiszer- és víztartaléka nem volt Kartúmban” - magyarázza Alexandra.

Ami még kritikus, az az áramszolgáltatás. Ez egyébként is nagyon nehézkes Szudánban, teljesen normális volt a háború előtt, hogy napközben órákra elmegy az áram, csak azokban az épületekben nem, amelyek rendelkeztek saját generátorral. Alexandráék házában volt generátor, de ahhoz is beosztást készítettek, hiszen ez volt a túlélés záloga. „Nagyon gyorsan felfogtuk, hogy az lesz a probléma előbb-utóbb, ha nem tudjuk a telefonunkat feltölteni. Onnantól kezdve, hogy nem tudunk kommunikálni a külvilággal, esély sincs a túlélésre, mert nem fognak rólunk tudni. Nekem ez volt a legnagyobb félelmem” - mondja. Naponta csak egyszer-kétszer, annyi időre kapcsolták vissza a generátort, amíg telefont töltöttek. „Majdnem megfőttünk a 45 fokban, de a légkondit emiatt nem akartuk bekapcsolni. És arra nem számítottunk, hogy a generátor egész egyszerűen megadja magát. Így az utolsó két napban egyáltalán nem volt már áramunk. 12 százalékon állt a telefonom, amikor az utolsó pillanatban kimenekítettek” - meséli.

Az első 6-8 napban minden külföldinek azt javasolta az összes követség, de a helyieknek is az volt az instrukció, hogy maradjanak otthon, ne induljanak saját szakállukra sehova, mert egyelőre túl veszélyes lenne kimenni az utcára, annyira heves harcok zajlottak a város minden részén. Az épületben nem volt fegyveres biztonsági őr, csak portaszolgálat, de ők is elmentek pár nappal később, a saját életüket mentették.

Akkor Alexandra még nem is tudta, csak érezte a hangokból és a helyi sajtó híreiből, hogy a házuk nagyon rossz helyen van. A diplomatanegyed ugyanis közel van a kartúmi repülőtérhez, az épület pedig nagyjából félúton helyezkedik el a reptér és a hadsereg főparancsnoksága között, miközben a háztól pár száz méterre volt a hadsereggel szemben álló félkatonai szervezet, az RSF egyik bázisa is. A hadsereg pedig folyamatosan támadta az RSF bázisát. „A családom csak most csepegteti nekem, hogy valójában folyamatos életveszélyben voltunk, hiszen ez volt Kartúm egyik olyan kerülete, ahol tényleg nagyon durva volt a helyzet. Ezek azok, ahol a legtöbb külföldi élt, mert közel volt a reptérhez. Nyilván ott is láttam, hogy mi zajlik körülöttünk, de arra koncentráltam, hogy hogy lehet ezt okosan túlélni” - mondja.

Egyébként is jellemző rá, hogy próbál hat lépéssel előre gondolkozni, most is ezt tette. „Így kerültem kapcsolatba a gyermekeim apján keresztül Markó Ferenc Szudán-szakértővel is, aki az International Crisis Group kutatója, ő nagyon sokat segített. WhatsAppon leírtam a hangokat neki, ezek alapján próbáltuk kitalálni, mivel lőnek, meg hol vagyunk a legnagyobb biztonságban a házban. Végigjártam az összes lakást, beazonosítottuk, hogy melyik lakás melyik szeglete a legveszélyesebb esetleges támadás szempontjából” - meséli.

Onnantól kezdve azzal telt el kilenc nap, hogy fel-le rohangált a házban az összes lakó: „Az is egy teljes munkaidős stratégiai akció, hogy otthon túléld. De pár nap után ráállt a fülünk, hogy melyik hang milyen fegyveré. Ha légicsapások voltak, a bombák és aknák elől lerohantunk a pincébe, ha az utcán hallottuk a fegyverropogást, akkor fölfelé menekültünk az emeletekre.” Az utcában több házat eltaláltak eltévedt aknák és/vagy föld-levegő rakéták, Alexandráék épületében csak az egyik lakásba csapódott be egy golyó, de a lakók közül senki sem sérült meg. Egyik kollégáját viszont, aki a város egy másik részén élt, első nap eltalálta egy ablakon berepülő golyó és életét vesztette. A több száz áldozat közül sokan jártak ugyanígy a saját otthonukban.

photo_camera A betört ablak, ahol bement az eltévedt golyó Alexandráék házába Fotó: Veidner Alexandra

Az utcájukat és a környéket az első naptól kezdve az RSF ellenőrizte, ezért Alexandra és a többi lakó nagyon féltek, hogy a harcosok egyszer csak bemennek a házukba. „Jöttek a hírek arról, hogy az RSF tagjai megerőszakolják a nőket, kifosztják az épületeket. Éjszaka attól féltünk, hogy a pincében támadnak meg minket, de a bombák miatt meg nagyon kockázatos volt az épület felső szintjein lenni. Este nem kapcsoltunk fel semmilyen lámpát, még zseblámpát sem, nehogy látni lehessen, hogy mozgás van az épületben” - magyarázza.



Alexandra szerint az RSF közelsége és az, hogy sokszor álltak a házuk közelében, pszichológiai kihívásokat is okozott a lakóknak, amiket maguk között kezelni kellett. „Előkerültek fegyverek a házban. Volt, aki arra készült, hogy ha bejön az RSF, megvédi magát, volt, aki a fiatal felesége miatt bepánikolt a szexuális erőszakról szóló hírektől, és előkapta a fegyverét, hogy megvédi a nőket. Pedig akikkel beszéltünk, elmondták, hogy nagyon kedvesnek és együttműködőnek kell lenni velük, mert talán akkor van esélyünk megúszni. A lehető legrosszabb, ha civilek akarnak fegyverrel fellépni katonák ellen, abból csak tragédia lehet. Ezek elég stresszes helyzetek voltak” - meséli. A harcosok végül szerencséjükre az épületbe nem mentek be.

A mindennapos túlélés mellett persze Alexandra is menekülni szeretett volna, amint lehet. A cége nem tudott ebben segíteni, és mivel Szudánban nincs magyar képviselet, a családját kérte, hogy szóljanak a magyar külügyminisztériumnak. Végül a kairói magyar képviselettel sikerült kapcsolatba lépnie, mert az Szudánhoz a legközelebbi nagykövetség, aztán ők az etiópiai magyar képviselettel, a külügyminisztériummal, a TEK-kel, a kartúmi EU-delegációval és a francia követséggel közösen próbálták kitalálni, hogyan lehetne kimenekíteni az ott rekedt magyarokat. A magyar szervek a családjával és Alexandrával is folyamatosan kapcsolatban álltak, hogy tájékoztassák őket a fejleményekről.

Látták, hogy nem maradnak abba az összecsapások, hanem minden egyre csak durvul, és közben kezdett elfogyni a víz, az élelem meg az áram. „Nekem az volt a holtpont, amikor már majdnem lemerült a telefonom. Egészen addig tartottam magam, mert túl akartam élni az egészet. De akkor nagyon elkezdtem pánikolni, hogy velem mi lesz, ráadásul addigra már a szomszédok többségét kimenekítette a követségük. Az épületben én és egy olasz család voltunk az utolsók” - mondja Alexandra.

Szudánban nem nagyon van külföldi fegyveres jelenlét, egyedül a francia követség volt úgy felkészülve biztonsági erőforrásokkal, hogy embereket tudjanak elvinni a francia konzulátusra és átmenetileg elszállásolják őket, többségében a saját állampolgáraikat. A háromnapos tűzszünet csak másnap lépett érvénybe, amikor elkezdődhetett a külföldiek evakuálása és a segítségnyújtás a helyieknek. Így végül Alexandrát is egy civil ruhás francia katona szabadította ki, akiben nagyon bízott és nagyon tapasztaltnak tűnt. „Fegyver nélkül, de páncélozott, francia zászlós autóval jött. A zászlós autó elvileg olyan szerepet tölt be, mint egy humanitárius folyosó, ennek ellenére fegyveresek egy csoportja, akikről nem tudjuk, hogy kik voltak, próbált leszorítani minket az útról és elkezdtek ránk lőni, de sikerült elszabadulni előlük. Ez viszont vészhelyzetet teremtett a követségen is, meg kellett állnunk és megvárni az erősítést, de utána biztonságban megérkeztem a francia követségre.”

photo_camera Úton a repülőtér felé Szudánban Fotó: Veidner Alexandra

Végül RSF-kísérettel a francia katonák őt és másokat buszos konvojokkal elvitték egy nem szétlőtt reptérre, ahonnan a francia evakuációs katonai repülővel mentek Dzsibutiba. Ott a tiszteletbeli magyar konzul Alexandrát és a többi magyart is meglátogatta a francia katonai bázison. Több száz külföldivel együtt szállásolták el őket, mindenki várja, hogy tovább mehessen Európába, de sokaknak Alexandrához hasonlóan valamilyen okból nincsenek okmányai. Végül az etiópiai magyar képviselet juttatott el Alexandrának egy ideiglenes útlevelet, és így kedd este egy főként franciákat szállító Air France járattal elhagyta Dzsibutit, szerda hajnalban pedig megérkezett Párizsba, onnan pedig már brüsszeli otthonába tart.



Már csak a szudáni céges csapata miatt aggódik, ami kizárólag helyiekből állt. „Van közülük, aki Egyiptomba menekült, van, aki az ország másik részére, van, aki csak próbál a városon belül biztonságosabb környékre jutni. Egyelőre egy emberről nincs hír, remélem, csak azért, mert nem tudta feltölteni a telefonját. Ennek a sok millió szudáninak eddig is nagyon kemény élete volt, és a kiújult konfliktus megint óriási humanitárius problémával fenyeget” - mondja. Azóta ráadásul több, háborús bűnökkel vádolt politikus, köztük Omar al-Basír is kiszabadult a szudáni börtönökből, ami csak fokozza az aggályokat.

A tizenöt emberből, aki jelentkezett a külügynél, a legfrissebb, szerda délelőtti hírek szerint a még Szudánban tartózkodó néhány magyar már a megbeszélt találkozási pontokon várakozik, így az ő evakuálásukra is hamarosan sor kerülhet.

Címlapfotó: Égő repülőgép füstje a kartúmi reptéren az RSF és a hadsereg összecsapásai alatt, 2023. április 17-én. Stringer/Reuters.