Japán közbiztonságért felelős vezetőjének választania kellett az ebédje és a miniszterelnök között, és az ebédjét választotta

Komoly politikai botrány kezd kibontakozni Japánban egy tál grillezett angolna és rizs miatt. Pontosabban amiatt, hogy valakit jobban foglalkoztatott a grillezett angolna, mint a saját főnökének biztonsága.

Mint írtuk, másfél hete egy rendezvényen füstbombát dobtak Kisida Fumio japán miniszterelnökre. A kormányfőnek nem lett semmi baja, a tettest hamar letartóztatták, de miután tavaly nyáron egy merénylő lelőtte Sinzó Abe volt miniszterelnököt, aki később belehalt a sérüléseibe, nagy volt az ijedség a füstbomba miatt.

Egy embert nem sikerült kihozni a sodrából, akinek viszont pont az ilyen esetekre kellene odafigyelnie. Ő Tani Koicsi, a Nemzeti Közbiztonsági Bizottság vezetője, aki lényegében miniszteri szintű tagja a japán kormánynak. Tani nemrég ezt nyilatkozta a pillanatról, amikor közölték vele a Kisida elleni merénylet hírét: "Nagyon vártam, hogy megehessek egy tál finom grillezett angolnás rizst. Épp nekiláttam, amikor felhívtak a rendőrségtől. Biztos, ami biztos, megettem a tál grillezett angolnás rizst".

photo_camera Koicsi Tani, feltételezhetően ebéd után

A nyilatkozat miatt most áll a bál, az ellenzéki pártok vezetői mind arról beszélnek, mennyire hihetetlenül felelőtlen és riasztó, hogy a közbiztonságért felelős vezetőnek fontosabb az ebédje, mint hogy intézkedjen a miniszterelnök biztonsága érdekében. Sőt, arról beszélnek, hogy Tani felelőtlensége és lustasága az egész Kisida-kormányt jellemzi. Az biztos, hogy Kisida kormányának tagjai már korábban is kerültek bajba a nyilatkozataik miatt: Hanasi Jasuhiro igazságügyi minisztert menesztették tavaly novemberben, mert azzal viccelődött, hogy ő rendelheti el a halálos ítéletek végrehajtását, Kisida kabinetfőnökének pedig azután kellett távoznia, hogy arról beszélt a sajtónak, nemcsak nem élne melegek szomszédságában, de rájuk se nézne. (The Mainichi)