Seregszemle a tavaszi offenzíva előtt

Az elmúlt hetekben kiszivárgott bizalmas amerikai jelentésekből a világsajtó bőségesen szemezgette a rossz híreket Ukrajnáról, legyen szó az elkeseredett bahmuti harcokról, az ukrán tüzérséget sújtó lőszerhiányról vagy a veszteségek nagy számáról. Az információk tengerében némileg elsikkadt, pedig a New York Times már az első, a témában született nagyobb cikkében utalt rá, hogy az ukrán hadsereg a tavaly őszi nagy ellentámadása óta csendben 12 dandárt - egy ukrán dandár 4000-5000 fő - állított hadrendbe. A 12 dandárból kilencet teljes egészében a NATO képzett ki és szerelt fel. Hogy ez mit jelenthet a frontokon? A Harkiv megye szinte egészét felszabadító villámháborús műveletükben az ukránok mindössze négy dandárt vetettek be. Most ennek az embermennyiségnek a háromszorosa áll rendelkezésükre, a csapatok háromnegyede pedig minőségi kiképzést és felszerelést kapott. És ezek már gépesített dandárok páncélozott szállítóharcjárművekkel és fejlett, nyugati tankokkal, melyek tökéletesen alkalmasak a modern harcászat aranystandardja, a manőverező hadműveletek végrehajtására.

photo_camera Az ukrán hadsereg szovjet időkből örökölt BM-21 Grad rakétavetője orosz állásokat bombáz Bahmutban 2023. április 23-án. Fotó: Szergej Sesztak/AFP

Hétfői, legfrissebb elemzésében az Institute for the Study of War azt tekintette át, hogy mire lehet képes az ukrán haderő azokkal a képességekkel, melyekkel a hírek alapján már rendelkezik.

Elemzésükben a lehetséges legjobb forgatókönyvet vázolták fel, feltételezve, hogy valóban sikerült integrálni az alakulatokba a nagyon is változatos páncélozott járműveket, kiépíteni az ezek karbantartásához és üzemeltetéséhez elengedhetetlen logisztikai láncot, valamint lőszer is megfelelő mennyiségben áll rendelkezésükre az ilyen nagy offenzívákhoz szükséges tüzérségi támogatáshoz és nagy hatótávolságú - ez jelen esetben a HIMARS-okhoz kapott M31(A1) rakéták hatótávolsága alapján 90 kilométert jelent - rakétacsapásokhoz. Vagyis hangsúlyozottan nem kívántak jóslatokba bocsátkozni, hiszen bármelyik tényező változása jelentősen befolyásolja a hadművelet sikerét. Ugyanakkor azt is megjegyezték, hogy az alapján, milyen intenzitással és mennyi ideje készül a tavaszi offenzívájára az ukrán haderő, nincs okuk feltételezni, hogy ne állna rendelkezésükre minden szükséges eszköz a támadás megindításához.