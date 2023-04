A papi pályát elhagyó Hodász András barista lett

Kampányt indított a Szemlélek az ellen, hogy egyesek szeretnék kihasználni és saját üzeneteik felhangosításaként eszközölni a pápalátogatást – többek között erről beszélt az ATV-ben a papi pályát nemrég elhagyó Hodász András, a Szemlélek magazin szerzője, aki szerint Ferenc pápa nem politikai okokból érkezik Magyarországra, és nem egy belterjes körhöz, hanem az egész nemzethez kíván szólni.

Hodász elmondta, szerinte nem figyelünk eléggé arra, hogy Ferenc pápa mit mond, pedig „éppen az a fantasztikus”, hogy „jó értelembe vett progresszív üzenetekkel alakítja a jövő egyházának a képét már tíz éve”, és szerették volna néhány nagyon fontos társadalmi kérdésben, „nagyon egyszerű üzenetekkel” megmutatni, hogy „miként vélekedik ezekről a dolgokról”.

Hodász emellett arról is beszélt, hogy mit csinál azóta, hogy elhagyta a papi pályát: