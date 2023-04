Ferenc pápa megengedte, hogy nők is szavazhassanak az októberi zsinaton

A szerdán bejelentett új szabályok szerint öt nővér kapott szavazati jogot a zsinaton, ahol a nők korábban csak megfigyelőként vehettek részt. Többségben persze továbbra is a férfiak lesznek, de az évszázadok óta férfiak által dominált katolikus egyházban ez a reform így is jelentős változásnak számít.

A női papok érdekeit képviselő amerikai Women's Ordination Conference Twitteren úgy fogalmazott, „ez egy jelentős repedés az üvegplafonon”, és szerintük a „ki nem mondott oka” annak, hogy a Vatikán képviselői eddig nem engedték a nőknek a szavazást, egyszerűen csak a szeximus volt.

Ferenc pápa azt is bejelentette, hogy a nők mellett szavazati jogot kap a vallási közösség hetven, nem egyházi tagja is, így a zsinat már nem kizárólag az egyházi vezetők találkozója lesz. Ehhez hozzátette, hogy reményei szerint ennek a hetven embernek a fele nő lesz, és szeretné, ha bevonnák a fiatalokat is. (BBC)