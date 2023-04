Három éven át mérgezte ciánnal ismerőseit és barátait egy nő Thaiföldön

Bangkokban őrizetbe vettek egy nőt, akit összesen 12 gyilkossággal gyanúsítanak. Sararat Rangsiwuthaporn a vád szerint éveken keresztül mérgezte ismerőseit és barátait ciánnal.

Az egyik áldozat családját nyugtalanították hozzátartozójuk márciusi halálának körülményei, ők kezdtek először gyanakodni Sararatra.

A rendőrség nyomozásba kezdett, és hamar eredményre jutott, mert nemcsak a konkrét, de 11 további esetben is gyilkosság gyanúját állapították meg.

#BangkokPost: The Criminal Court on Wednesday approved a request by police investigators to further detain Sararat Rangsiwuthaporn, who is accused of killing a woman by putting cyanide in her food. #Thailand https://t.co/pFWdp4B0Rz