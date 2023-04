Twitteren, a nyilvánosság előtt hálóztak be egy 13 éves amerikai fiút, akit aztán elraboltak és szexuálisan zaklattak

Heather és Ken McConney 13 éves fia a vele egykorúakhoz hasonlóan viszonylag sokat lógott olyan online felületeken, mint a Discord, a Roblox és a Twitter. 12 éves koráig nem is lehetett telefonja, és később is csak szülői felügyelet mellett használhatta azt: bizonyos weboldalakat és alkalmazásokat blokkoltak, az új alkalmazások letöltéséhez is engedély kellett. Szülei arra is többször figyelmeztették, hogy ne beszéljen idegenekkel, vagyis tényleg úgy gondolták, mindent megtettek, hogy a fiú biztonságban legyen az online térben is.

Amikor elkezdett online játékokat játszani, és egyre többet ült a gép előtt, akkor sem gondoltak rosszra. Anyja azt mondta, nem gondolta volna, hogy tinédzser fiát olyan alkalmazásokon keresztül groomingolják majd, amikről azt hitte, biztonságosak a gyerekek számára.

Mindezek ellenére 2022-ben két hónapon keresztül zaklatta szexuálisan a 13 éves fiút – először privát üzenetekben, majd több esetben a nyilvánosság előtt – egy nála kétszer idősebb és több száz kilométerrel arrébb, egy másik államban élő felnőtt férfi, aki végül el is rabolta a fiút. Az angolban a grooming kifejezést használják, aminek nincs magyar megfelelője, de röviden azt jelenti, hogy egy felnőtt a neten keresztül azzal a céllal ismerkedik meg egy gyerekkel, hogy behálózza őt, bizalmas kapcsolatot építsen ki vele, majd végül szexuális kapcsolatra vegye rá. Az áldozatot úgy cserkészik be, hogy barátságnak vagy szerelemnek próbálják beállítani a kapcsolatot, hogy a gyerek érzelmileg kötődjön hozzájuk.

Ez történt a Utah-ban élő 13 éves fiúval is, akit elraboltak és szexuálisan bántalmaztak, noha szülei állítása szerint mindez megelőzhető lett volna, ha a Twitter vagy a rendőrség közbeavatkozik.

Az NBC beszámolója szerint a fiú szülei 2022 novemberében tettek feljelentést a helyi rendőrségen, ahol leadták a fiú telefonját is, miután észrevették, hogy egy felnőtt férfi írogat szexuális tartalmú üzeneteket, nemcsak privátban, olyan nyilvános felületeken is, mint a Twitter. Azt is jelezték a rendőrségnek, hogy a férfi Twitteren @HunterFloofyFox néven fut, bejegyzéseiben pedig rendszeresen „báránykám” néven emlegette a fiút, és többször is említést tett egy „kirándulásról”, ahova együtt mennek majd.

Huszonöt nappal a fiú elrablása előtt a rendőrség „házkutatási paranccsal” jelentkezett a Twitternél, hogy adjanak nekik információkat a férfiról, azonban elírták a nevét. Két héttel később sikerült javítaniuk a hibát, de a Twitter nem reagált azonnal. Öt nap múlva rabolták el a fiút. Anyja szerint a Twitter is közbeléphetett volna, miután a férfi rendszeresen osztott meg fotókat a fiúról. „Mindenki láthatta. Hogyhogy nem vették észre, hogy ez egy gyerek? Ha csak tíz másodpercet szántak volna rá, hogy megnézzék, látták volna” – mondta az NBC-nek az anya, aki szerint ha a Twitter időben kiadta volna a hatóságoknak a kért információkat a férfiról, meg tudták volna őt találni még azelőtt, hogy elrabolja a fiút.

Az NBC cikke szerint az eset jó példa arra, hogy az online ragadozók milyen könnyen megúszhatják a nyilvános platformokon is. Ahogy megúszta az a huszonéves magyar férfi is, aki évekig zaklatott – és talán zaklat a mai napig – gyerekeket Facebookon, azután is, hogy többször feljelentették a rendőrségen. A rendőrség azonban elutasította a feljelentést, mondván, hogy „ami történt, az nem elég”, mert nem volt semmi „kézzelfogható vagy személyes kontakt”.

Utóbbi inkább a magyar rendőrség működési problémáiról mondhat el sokat, de rávilágít a nagyobb közösségi oldalak, így a Twitterrel kapcsolatos gondokra is. Az NBC cikke szerint több mint egy hónappal a 13 éves utah-i fiú elrablása előtt épp az új Twitter-vezér, Elon Musk nyilatkozta azt, hogy „első számú prioritás”, hogy a platformon ne engedjék „a gyerekek zaklatását és kizsákmányolását”.

Az NBC megkeresésére Ella Irwin, a Twitter biztonságért felelős alelnöke a konkrét ügyben feltett kérdésekre nem adott választ, de azt elmondta, hogy a cégnél „nyitottak a bűnüldöző szervekkel való együttműködésre annak érdekében, hogy felgyorsítsák az ilyen típusú, eltűnt gyerekekkel kapcsolatos nyomozásokat”.

A Discord és a Roblox is kiadott egy-egy nyilatkozatot arról, hogy mindkét platform „intézkedéseket tesz a gyerekekre veszélyes tevékenységek felderítésére és megelőzésére”, de azt nem fejtették ki részletesen, hogy ezek milyen intézkedések. Az Apple pedig jelezte, dolgoznak rajta, hogy „bővítsék a funkciókat, amik megakadályozhatják, hogy a gyerekek online ragadozókkal léphessenek kapcsolatba”, illetve hamarosan bevezetnek egy funkciót, ami „elhomályosítja a meztelenséget” a videókban.

A 13 éves fiút egy nappal eltűnésének bejelentése után találták meg Nebraskában, miután a hatóságok egy sor „sürgősségi kérést” nyújtottak be a Twitterhez, ahol végül két órán belül tudtak válaszolni és információkat adni a gyanúsítottról, vagyis arról a férfiról, aki a Twitteren Hunter Fox néven groomingolta a 13 éves fiút.

A fiú anyja és az ügyészek elmondása szerint a férfi először Discordon és Robloxon keresztül vette fel a kapcsolatot a gyerekkel, majd Twitteren, a nyilvánosság előtt is beszéltek, illetve Telegramon, ahol „a beszélgetések személyesebbé váltak”. A Twitteren és sok más közösségi oldalon egyébként csak 13 éves kor felett lehet regisztrálni, de ez könnyen kikerülhető, ha az ember más születési évszámot ad meg. A most 13 éves fiú is így regisztrált 12 éves korában. Anyja azt mondta, akkor vette észre, hogy fiát valaki molesztálja, amikor feltűnt neki, hogy „villanyoltás” után, este fél kilenckor is használja a telefonját. Hallotta, hogy valakivel csetel, mert folyamatosan zizegett a telefonja, ezért elvette azt és elolvasta a beszélgetéseket. Az egyik ilyen beszélgetésben a férfi épp közölte a fiúval, hogy új munkát kapott Utah-ban, és oda fog költözni. A fiú anyja szerint a beszélgetés kifejezetten „gyerekes” volt, „mintha egy nagyon kicsi gyerek beszélgetne egy másik gyerekkel”. De igazán akkor ijedtek meg, amikor a férfi geolokációs adatokat kért a fiútól a házukhoz és a közeli buszmegállóhoz, amiket áldozata el is küldött.

Az első reakciójuk az volt, hogy a fiútól elvették a telefonját és a gépét, de kilenc nappal később észrevették, hogy szerzett valahonnan egy „eldobhatós mobilt”, amin továbbra is beszélt a férfival. A fiú anyja ekkor vette észre, hogy az üzenetek szexuális tartalmúak, a férfi pornót küldött, és arról érdeklődött, hogy tetszik-e neki, a fiú pedig „explicit képeket” küldött magáról. Ezután fordultak a rendőrséghez, ahol feljelentést tettek, majd egy hétre rá az iskolából is kivették a gyereket.

A rendőrség december 2-án kérte a Twittertől egy bíró közbenjárásával, hogy adjanak információkat a @HunterFluffyFox felhasználóról, azonban a férfi @HunterFloofyFox néven használta a platformot. Bár az elírást végül észlelték a rendőrségen, csak húsz nappal később küldtek újabb „házkutatási parancsot”.

Hogy ezalatt a húsz nap alatt mi történt, nem teljesen világos, mert kiderült, hogy a rendőrség által jelzett Twitter-fiók nem létezik, de hogy erről a cég tájékoztatta-e a rendőrséget, és ha igen, mikor, azt nem tudni. A fiú szülei szerint „az elvesztegetett közel három hét döntő fontosságú lehetett volna” abban, hogy megakadályozzák a fiú elrablását.

Decemberben, miután a szülők már megtették a feljelentést a rendőrségen, a férfi Twitteren többször is posztolt arról, hogy elutazik a gyerekkel, akivel össze akar házasodni. December 13-án félmeztelen fotót posztolt magáról, betagelve a fiú profilját a következő szöveggel: „Szeretlek, édes kis báránykám. Apuci mindent megtesz, hogy az ünnepek előtt hazaérjen.” A szülők nem tudták és nem vették észre, hogy a fiú a tiltásuk ellenére is használja a Twittert, és válaszol a férfi bejegyzéseire, az NBC-nek pedig elmondták, a rendőrség sem tájékoztatta őket arról, hogy a feljelentés óta is folyamatos az interakció a gyerek és a gyanúsított között. Igaz, nem derült ki, hogy a rendőrség tudott-e erről, vagy egyáltalán figyelte-e a férfi fiókját.

A rendőrség végül december 22-én küldött ki újabb „házkutatási parancsot” a Twitternek, akkor már a megfelelő felhasználói névvel, de a cég nem reagált, a fiút pedig öt nappal később elrabolták.

A Twitter szerint „általában 2-3 munkanapon belül” szoktak válaszolni a hasonló hatósági kérésekre, azonban a második megkeresést a rendőrségtől épp a karácsonyi ünnepek előtt kapták meg. Végül akkor reagáltak érdemben, amikor a gyereket már elrabolták, és a hatóságok külön jelezték, hogy sürgős lenne. Akkor két órán belül sikerült kiadni az adatokat. A fiú december 27-én tűnt el a család házából az útlevelével és a malacperselyével együtt. A szülők elmondása szerint azonnal hívták a rendőrséget, akik 45 perc múlva értek ki. A rendőrség délután adott ki körözést, a fiú anyja pedig azt mondta, a Twitteren nagyon gyorsan „a segítségére siettek”, és rengeteg felhasználó retweetelte a gyanúsított posztjait, megjelölve benne a Twitter-vezér Elon Muskot azzal a szöveggel, hogy „ez a pasi elrabolt egy 13 éves fiút, töröld a fiókját”. Az NBC szerint Musk nem reagált, és a gyanúsított Twittere január 1-jéig élt.

A fiút másnap reggel, december 28-án találták meg Nebraskában, miután valaki bejelentést tett egy benzinkúton álló „gyanús járműről”, a kiérkező rendőr pedig lefuttatta a fiú adatait, és kiderült, hogy keresik.

Az NBC azt írja, egy eltűnt gyerekekkel foglalkozó nonprofit szervezet adatai szerint a Twitter átlagos válaszideje a gyerekek szexuális zaklatásával kapcsolatos anyagok eltávolítására irányuló kérelmekre 2022 decemberében több mint kétszeresére, három és fél napra nőtt.

Elon Musk októberben kezdte el a Twitternél a tömeges elbocsátásokat, jogászokat és mérnököket rúgott ki, amit felmondási hullám követett. Az NBC azt írja, annak ellenére, hogy Musk jelezte, tervei szerint kiszorítja a platformról a gyerekek zaklatását és kizsákmányolását, még most is viszonnylag könnyű több száz olyan bejegyzést találni az oldalon, amelyekben gyerekekkel való szexuális visszaélésekkel kapcsolatos anyagokat látni.

A zaklatott és elrabolt 13 éves fiú szülei most jogi lépéseket terveznek tenni a Twitterrel szemben. Elmondásuk szerint fiuk már kezdi megérteni, hogy manipulálták, de még nem fogta fel teljesen, hogy mi az a grooming, és mi történt vele.

A Twitteren Hunter Fox néven futó férfi Aaron Michael Zeman néven született, de 2018-ben hivatalosan is megváltoztatta a nevét Tadashi Kojimára. Kojima ellen szexuális zaklatás, emberrablás, kényszerítés és gyerekpornográfia miatt emeltek vádat. A férfi ártatlannak vallotta magát, ügyét júniusban tárgyalják.