Kocsis Máté kommentben kérkedett azzal, hogy megfigyelik Jámbor András képviselőt

Arra tett utalást a Fidesz frakcióvezetője a Facebookon, hogy titkosszolgálati módszerekkel figyelnek meg egy ellenzéki parlamenti képviselőt.



Jámbor András parlamenti képviselő, aki összellenzéki jelöltként, a Szikra Mozgalom színeiben jutott be a parlamentbe, pénteken délelőtt arról írt fb-bejegyzést, hogy a rendőrség megszüntette az eljárást Dobos Krisztina, a Szikra egyik tagja ellen.

(Dobost február közepén azután vették őrizetbe, hogy a Kitörés Napja előtt ismeretlenek több szélsőjobboldali járókelőt vertek meg brutálisan a budapesti utcákon maszkban, viperával. A többi letartóztattal ellentében - akik külföldről érkezett szélsőbalos aktivisták voltak - Dobost nem érték tetten, hanem az otthonából állították elő. Mint hamar kiderült, olyan alapon, hogy hasonló ruházatú résztvevő tűnt fel egyes, a támadásokat rögzítő biztonságikamera-felvételen. A nő, illetve a Szikra kezdetektől tagadták, hogy bármi közük lenne az egészhez. De a neve azonnal kiszivárgott a szélsőjobboldali sajtóba, ahol minden személyes adatát közölték. A rendőrség előbb február 24-én kiengedte - ekkor még gyanúsított maradt - , majd most megszüntette az eljárást ellene.)



Jámbor már a posztja elején megemlítette Kocsis Máté fideszes frakcióvezető szerepét az ügyben:

"A kormány, Kocsis Máté és a szélsőjobboldali média hónapokon keresztül hazudtak az “antifa-üggyel” kapcsolatban. Meghurcoltak minket, mert az elesettek melletti kiállást képviseljük" majd azzal fejezte be a bejegyzést, hogy Kocsis lemondását követelte, megemlítve a politikus titkosszolgálati kapcsolatait:

"A hatalom felelőssége vitathatatlan. Kocsis az antifa-ügyet felhasználva hónapok óta próbál ellehetetleníteni és erőszakosnak nyilvánítani engem és a Szikrát is - miközben ő, és a hatalom az, aki ártatlanul börtönöz be embereket. Kocsis Máté nyilván érdekelt benne, hogy besározza a mozgalmat és engem is, hiszen az ő volt választókerületének országgyűlési képviselője vagyok. Kapcsolatai is megvoltak az uszításhoz - volt kabinetfőnöke most éppen a titkosszolgálatokért felelős államtitkár. Követeljük, hogy Kocsis Máté mondjon le az ügyben vállalt szerepe miatt❗" A megszólított Kocsis pár órával később kommentben reagált, a Jámbor posztja végén írottakra utaló erős nyitással:

"Igen, mindent tudunk rólad." Majd így folytatta: