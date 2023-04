Lemond a BBC elnöki posztjáról Richard Sharp

Miután gyakorlatilag felszólították a távozásra, mert a BBC elnöki posztjának megpályázásakor nem jelezte, hogy nem sokkal korábban hozzásegítette Boris Johnson akkori miniszterelnököt egy 800 ezer font értékű hitelgaranciához. Johnson ezután nevezte ki a BBC élére a volt bankárt.

De ahogy a Guardian írja, bírálták Gary Lineker ügyének kezelése miatt is, amikor az egykori focistát és a Match of the Day műsorvezetőjét végül felfüggesztették azok után, hogy korábban a Twitteren nácizta le a brit bevándorláspolitikát.

Sharp egy hónappal azután mondott le, hogy a BBC korábbi vezérigazgatója, John Birt azt mondta, Sharpot nem szabadott volna kinevezni, mert „alkalmatlan jelölt” volt egy „végzetesen hibás” eljárás során. (Guardian)