Egy zsebkendőnyi területet hagyott strandolásra a Balaland

„Ezt a zsebkendőnyi "strandot" hagyta meg a köznépnek a 7 milliárd (!) adófizetői pénzzel megtámogatott Balaland luxus komplexum. Egészen szemtelen módon, a helyi rendeletet semmibe véve zárták le a Balaton egyik legszebb panorámájával rendelkező partszakaszt Szántódon,” posztolta Hadházy Ákos az alábbi kép mellé:



„Mostanra megnyílt a luxus szálloda és az élménypark is, kíváncsi voltam, hogy eltűnt-e a kerítés. Természetesen nem tűnt el, így maradt a kb 2 méter széles szántódi "sétány". VISZONT a NER büszke lehet a magyar gógyira: a zöld kiskapu ugyan be van csukva, de ottjártamkor NEM VOLT KULCSRA ZÁRVA. Bár semmi nem jelzi, hogy ott be lehet menni, de nem is tiltja. Így, -mint az "okos lány"- meg is nyitották a 10 méteres széles parti sávot, meg nem is...”

- írja a független országgyűlési képviselő. Igaz, hozzáteszi: "de inkább nem, ugyanis a következő kiskaput, ami a luxus apartmanokat a családi wellness központtól elzáró kerítésen van, már kulcsra zárták."

Korábban bemutattuk, hogy

hogyan hány fittyet a helyi építési előírásokra, és hogyan privatizálta a Balaton partját legalább 2022 nyaráig az összesen 6,4 milliárd forint állami támogatásból épített Balaland luxustelep.



A helyi építési előírások szerint kötelező lenne szabadon elérhetővé tenni a part menti 10 méteres sávot.