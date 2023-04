Hatvan kilométert gyalogolt egy örökbe fogadott golden retriever, hogy visszatérjen a régi otthonába

Csak néhány óráig maradt az örökbe fogadó gazdájánál Cooper, a golden retriever, és inkább úgy döntött, visszamegy a korábbi otthonába. A szökés után közel egy hónapig kóborolt erdőkön és főutakon át, hogy 60 kilométer megtétele után visszatérjen ahhoz a kenelhez, ahonnan elhozták. Az észak-írországi Dungannon városközpontjából egészen a kölyökkori otthonáig, Tobermore-ig gyalogolt, ami légvonalban 43 kilométer, de az őt kereső állatvédők szerint Cooper 60 kilométert is bolyonghatott.

Cooper április 1-jén szökött meg, és most szerdán akadtak rá. Eközben az új gazdája, Nigel más kutyatulajdonosokkal együtt szervezte a keresést, és a közösségi oldalakon is terjesztette felhívásokkal. „Végül is csak annyit kellett tennünk, hogy kövessük a kutya orrát haza, az ismerős környezetbe. Ha tudtuk volna, megspórolhattuk volna Coopernek ezt a sok szorongást.”

A kutya azóta biztonságban van, és kezdi megszokni új környezetét. A Mirror megállapítása szerint ez a 27 napos kóborlás segíthetett neki visszaadni „az emberiségbe vetett hitét”. A Coopert kereső állatvédő szervezet elítélte azokat lapokat, amik Nigelt, az új gazdát hibáztatták a kutya szökéséért: „Nigel az egyik legelkötelezettebb kutyatulajdonos, akivel eddig volt szerencsénk találkozni. Soha nem adta fel a harcot, folyamatosan tanácsokat kért, minden alkalommal feltöltötte az etetőtálakat, amikor úton voltunk.” (Mirror/Independent)