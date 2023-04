Szijjártó szóvá tette Zelenszkijnek, hogy a magyar emberek milyen rendkívül magas árat fizettek eddig a háborúért

„Hogyan lehet feloldani a vitát Budapesttel? A kérdés csak az, hogy Budapest mit akar. Nekem úgy tűnik, hogy a magyar politikai elitben politikai zavar van. Nagyon furcsa helyzet: lehet egy NATO-ország Oroszország mellett és a NATO ellen? Szerintem ez észszerűtlen viselkedés” - mondta nemrég Volodimir Zelenszkij ukrán elnök újságírók előtt. Szerinte ha egy szövetségen belül az összes tag azt mondta, hogy „ha Oroszország ellenségnek nevez minket, helyére kell tennünk Oroszországot”, akkor nem lehet olyan tagállam, ami viszont azt képviseli, hogy „nem, Oroszország a mi szövetségesünk”.

photo_camera Fotó: GENYA SAVILOV/AFP

Szijjártó Péter erre vasárnap azzal reagált, hogy „szerencsére” nem az ukrán elnök dönti el, hogy Magyarország viselkedése NATO-tagországként megfelelő-e. Majd emlékeztette az Oroszország által napi szinten bombázott ország elnökét, hogy „a magyar emberek már eddig is rendkívül magas árat fizettek ezért a háborúért”.



Nemrég egyébként az Egyesült Államok nagykövete is szóvá tette a magyar kormány viselkedését. David Pressman szerdán azt mondta: „Cinikus dolog tűzszünetet követelni, amikor nem az Önök országa az, amelynek közel 20 százalékát egy idegen megszálló hadsereg foglalta el. És nem hitelt érdemlő azt sugallni, hogy amennyiben tűzszünet lenne, Vlagyimir Putyin jóhiszeműen tárgyalóasztalhoz ülne, és beleegyezne, hogy visszavonja csapatait ahelyett, hogy egyszerűen újra felfegyverkezne és támadna.”

photo_camera Fotó: SEFA KARACAN/Anadolu Agency via AFP

Szijjártó megjegyezte azt is, hogy „számos magyar ember - a kárpátaljai magyar közösség tagjai - halt már meg ebben a háborúban”. Majd arra is emlékeztette az ukrán elnököt, hogy hajlandóak voltak befogadni a menekülteket is: „Ha ez a nyilatkozat azt jelenti, hogy: »Tisztelettel megköszönöm a magyaroknak, hogy beengedtek és elláttak több mint egymillió menekültet Ukrajnából, és tisztelettel megköszönöm, hogy folyamatosan küldik a segélyeket!«, akkor »Szívesen, és számíthatnak ránk a jövőben is.” (Pravda/MTI)