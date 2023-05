Budaházy: Közös győzelem volt, még a fideszeseknek is

„Utcán megállítanak, boltban odajönnek, és azt látom, hogy mindenki örül. Nem úgy örül, hogy engem sajnál, hanem minthogyha ő is egy kicsit győzött volna. Azt érzem, hogy az egész nemzeti oldalnak, ez egy közös győzelem volt, még a fideszeseknek is” - mondta a múlt héten, továbbá lóháton szabadult Budaházy György a Mi Hazánk Mozgalom majálisán. A résztvevők tényleg meg voltak őrülve a nemzeti szupersztárért, hosszú éljenezésekkel és szabadságozásokkal hálálták meg Budaházy rövid szereplését.



photo_camera Budaházy György egy rajongóval a Mi Hazánk majálisán

Fotó: Bankó Gábor/444

A terrorizmusért jogerősen elítélt Budaházyt - valamint a Hunnia-per néhány másik vádlottját - a pápalátogatás alkalmából Novák Katalin köztársasági elnöki kegyelemben részesítette. „Az ügy nem zárult le, a bűnügyi költség a nyakunkon maradt” - mondta Budaházy. A rendezvényen Novák Előd többször is figyelmeztette az egybegyűlteket, hogy gyűjtés folyik Budaházyék 20 millió forintos bűnügyi költségének fedezéséért.

Kilátástalan évei alatt Budaházy az apjától tanult mondást tartotta szem előtt: „Segíts magadon, és az Isten is megsegít. Nem tudtam mi lesz, most arra koncentráljunk, ami van, próbáltam az ügyben hibát keresni. Tettem, amit tehettem, és azt gondolom, Isten a semmi mellé nem tud odaállni, csak a valami mellé” - bölcselkedett Budaházy.

photo_camera

Fotó: Bankó Gábor/444

„Ez egy folyamat, (...) most ért meg a helyzet, olyan komoly emberek is mellénk álltak, akiknek a nagyon komoly szava volt, akár a jelenlegi kormány holdudvarához tartozó emberek, nem is egy, hanem nagyon sok” - mondta kérdésemre Budaházy.



Toroczkai László pártelnök nem sokkal korábban azt mondta, nem azt nézte, hogy az ügy hoz-e a Mi Hazánknak, vagy sem (valószínűleg hoz). „Egy percig nem érdekelt, ez egy elvi, erkölcsi kérdés volt számunkra, hogy az első pillanattól kezdve különböző módszerekkel küzdöttünk azért, hogy eljöjjön ez a nap” - mondta Toroczkai, aki szerint az ügy vádlottjai „ezek a hazafiak, ezek a tisztességes, becsületes hazafiak, akik egész életükben a hazájuk szolgálatában tevékenykedtek, és ez a lényeg”. Elmondta, biztos sokan azt fogják gondolni, hogy Budaházy szabadulásához a Fidesszel kellett alkut kötnie, de erről szó sincs. Szerinte a kormány folyton monitorozza a társadalmi mozgásokat, és folytonos nyomásgyakorlással képesek lehetünk hasonló változásokat elérni.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

„Nagyon súlyos elmebetegekről beszélünk, tehát nem is az ő véleményük a fontosabb, a DK azért még mindig létező, fenyegető veszély. Véleménye abból a szempontból érdekes, hogy (...) tulajdonképpen a Demokratikus Koalíció, amely ugye nevében demokratikus, valójában a legvéresebb szájú ÁVÓ-s politikai tempót diktálja” - reagált Toroczkai a DK, Fekete Győr András, valamint az Opre Roma Párt Budaházy szabadulásával kapcsolatos reakciójára. „Hogyha ők újra hatalomra kerülnek, akkor minket egyszerűen elintéznek. Ez két dolgot jelenthet, hogy életünk végéig mindenféle jogállamiságot nélkülözve bizonyítékok és minden nélkül, aki itt hazafi vagy valamilyen szervezet vezetője, az élete végig rácsok mögött lesz, vagy esetleg eltüntetik az élők sorából” - mondta Toroczkai, aki szerint a DK-sok még csak nem is igazi liberálisok. Ellentétben Schiffer Andrással.

Szász Endre - szintén a Hunnia-per egyik elítéltje - nem rabolta senki idejét, csupán köszönetét és háláját tolmácsolta mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, hogy Novák Katalin kegyelmet adott a Hunnia-per hét terheltjének.