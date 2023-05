Képzeld el, ma a közmédia hogyan mutatná be egy fontos NER-szálloda megnyitását, aztán nézd meg, ez 1969-ben hogyan történt!

Aki látott már közmédiát (mi többször is 24 órán át néztük) annak van némi fogalma arról, milyen hurráoptimista, szervilis, benyalós termelési riportok szoktak megjelenni kormányközeli vállalkozók üzleteiről.

Nem nehéz elképzelni, hogy ma a közszolgálati média hogyan számolna be egy, a rendszernek fontos szálloda megnyitásáról, mondjuk Mészáros Lőrincéről.

Aztán érdemes megnézni, mi ment a szocialista Filmhíradóban, és nem a Kádár-rendszer bomlásának idején, hanem még 1969-ben, amikor Borsodi Ervin és Drahos Kálmán bemutatta a balatonalmádi Hotel Aurórát:

A közmédia a riport nagyjában az állami szálloda kivitelezését gúnyolja: „A tájékoztató szerint szépvonalú függőhíd közvetlen lejárást biztosít a strandhoz. A szálló vendégei egyenesen a szobájukból sétálhatnak a Balaton hűs hullámaiba. Nos, a függőhíd függőben maradt. Lejutni sport a javából, hisz a jószándéknak gátat vet a főútvonal és a vasúti pálya. A fiatalok még csak átjutnak valahogy, de nemcsak 20 évesek jönnek ide. A parton hiába keresnénk a strandot, az csak lesz. Aki fürödni akar, talál strandot, de majd egy kilométerre a szállótól. Az előzékeny tájékoztató minden igényt kielégítő éttermet ígér közvetlenül a szálló mellett. »Közvetlenül«, alig 500 méterre a hoteltól. Képzeljük el, mi lesz, ha esik az eső. Búfelejtőnek viszont hadd ajánljunk egy minden igényt kielégítő drinkbárt. Koccintsunk arra, hogy az Auróra egyszer mégiscsak kap éttermet is, strandot is, ha idén nem, talán jövőre.”

A Kádár-korszak csúcsán is volt kikacsintás, sorok között írás, vagy ilyen építő jellegű kritika is. Most semmi sincs, azt a vonalat nyomják, amit a központból küldenek. Persze, régen is a pártközpont utasításait követték, de a működésükben voltak ilyen kis szasszék, most semmi.

Tényleg elképzelhetetlen, hogy egy Mészáros-szállodát akár csak ilyen szinten is cikizzenek. A Hotel Auróra természetesen 2016-ban már Ramada néven Mészáros Lőrinchez került.