Üzbegisztánban elfogadták az alkotmánymódosítást, 2040-ig maradhat az államfő

Fölényesen megszavazták az ország új alkotmányát az üzbég választópolgárok. A vasárnapi népszavazáson, melynek eredményeként Savkat Mirzijojev elnök akár 2040-ig is hivatalban maradhat, a szavazók 90,21 százaléka szavazott igennel, vagyis csupán a szavazók 9,79 százalékának nem sikerült eltalálnia a helyes választ.

photo_camera Savkat Mirzijojev elnök leadja szavazatát a népszavazáson, amin arról is döntöttek, hogy ő akár 2040-ig elnök maradhasson. Fotó: UZBEK PRESIDENCY / HANDOUT/Anadolu Agency via AFP

Az alkotmány módosításával Üzbegisztánt "szociális állammá" nyilvánítottak, kibővítve a jóléti jogosultságok körét, eltörölve a halálbüntetést, egyben jogi védelmet nyújtottak a rendőri őrizetbe vetteknek, valamint a jogellenes és határozatlan idejű fogvatartással szemben.

De az alkotmánymódosítás valódi lényege, hogy a jelenlegi öt évről hét évre növeli az elnöki ciklus hosszát. Ezzel egyben lenullázták Mirzijojev elnök számlálóját, aki így, jelenlegi elnöki ciklusa 2026-os lejárta után akár még két elnöki ciklust is lehúzhat, vagyis akár 2040-ig is az ország elnöke maradhat. (Via MTI)