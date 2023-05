Felrobbant és kisiklott egy tehervonat az ukrán-orosz határ orosz oldalán

Kisiklott egy tehervonat az oroszországi, Ukrajnával határos Brjanszki területen kedden. A terület kormányzója ukrán szabotázs akcióra gyanakszik. Két napon belül ez már a második hasonló eset a régióban.

Alekszandr Bogomaz kormányzó azt közölte, hogy helyi idő szerint este háromnegyed 8 körül "ismeretlen robbanószerkezet" lépett működésbe a síneken, a robbanástól pedig a mozdony és a hetven tehervagon közül húsz kisiklott. Az esetnek nincsenek sérültjei és halálos áldozatai, és a tűz sem keletkezett.

A new explosion derailed twenty freight carriages in Russia’s Bryansk region. Just yesterday oil train was derailed there. Russia is having some turbulent times. I wonder why. pic.twitter.com/g1Pu9sMlwG