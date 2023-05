Őrült hétvége után, hétfő hajnali 3:20-kor dőlt el a összeomlott amerikai nagybank sorsa

Pár órával a hétfői piacnyitás előtt az amerikai hatóságok átvették, majd villámgyorsan el is adták az Egyesült Államok 14. legnagyobb bankját, a First Republic Bankot (FRB). Március óta ez már a harmadik alkalom volt, hogy az amerikai pénzügyi felügyeletnél úgy látták, közbe kell lépniük, és egy középkategóriás bank kimentésére van szükség: korábban a Silicon Valley Bank (SVB) és a Signature Bank jutott hasonló sorsa.

Az FRB 212 milliárd dolláros eszközállománnyal rendelkezett, a bank átvételét a bankbetétekre 250 ezer dollárig garanciát vállaló kormányzati ügynökség, a Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) vezényelte le, a vevő pedig az Egyesült Államok legnagyobb bankja, a JPMorgan Chase lett. A betétesek így teljesen pénzüknél maradtak, a bank részvényesei azonban buktak mindent, igaz a részvények árfolyama mostanra már szinte teljesen lenullázódott.

Az SVB márciusi csődje minden bizonnyal hozzájárult a szintén kaliforniai székhelyű First Republic összeomlásához, a hatóságok ezúttal nagyon máshogy jártak el: most előbb kerestek vevőt a bajba jutott bankra, és csak utána foglalták azt le. Hogy a First Republic bajban van, arról már hosszú hetek óta lehetett hallani, a hétvégén az FDIC már konkrét ajánlatokat várt a bank felvásárlására, és több érdeklődő között végül komoly licitharc alakult ki. Épp ezért vannak, akik azzal érvelnek, hogy a First Republic csődje nem a bankcsődök új hullámát jelenti, hanem igazából ez még a márciusi eseményekhez köthető, csak kicsit lassabb ment végbe.

photo_camera Fotó: JUSTIN SULLIVAN/Getty Images via AFP

A First Republicot már az SVB bedőlése után meg kellett támogatni, akkor 11 nagy amerikai bank fogott össze, és rakott bele 30 milliárd dollárt, hogy így nyugtassák meg a befektetőket. De nem jártak sikerrel: a First Republic sorsa múlt hétfőn pecsételődött meg végleg, amikor közzétették az első negyedéves eredményüket, és kiderült, hogy az év első három hónapjában 100 milliárd dollár értékben vontak ki betéteket a bankból. Még a borúlátóbb elemzők is 40 milliárd dollár körüli tőkekivonásra számítottak, úgyhogy ez a bejelentés sokkolta a piacot. A First Republic problémáit elsősorban az okozta, hogy a Silicon Valley Bankhoz hasonlóan náluk is magas volt a 250 ezer dollárnál magasabb, azaz állami betétgaranciával nem rendelkező betétek aránya. Igaz, az SVB esetében ez kirívóan magas, 94 százalék körül volt, míg a FRB esetében „csak” 68 százalék, de az SVB bedőlése keltette pánikhangulatban már ez is elég lehetett ahhoz, hogy elijessze a befektetőket, közben pedig a betétesek is folyamatosan menekültek a bankból.