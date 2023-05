8 év börtönre ítélték Raman Prataszevicset, a belarusz bloggert, akit 2021-ben egy uniós repülőjáratról raboltak el, majd eljátszotta, hogy a rendszer embere lett

Elnyomó rezsimmel nem lehet jó üzletet kötni, bizonyították be ismét a belarusz hatóságok, amikor 8 év, kényszermunkatelepen letöltendő börtönbüntetésre ítélték Raman Prataszevics ellenzéki aktivistát.



A 2019 óta lengyel számüzetésben élő Prataszevics a NEXTA nevű Lukasenka-ellenes Telegram-csatorna alapítója volt. Ennek komoly szerepe volt a 2020-as elcsalt választást követő rendszerellenes tömegtüntetések kirobbantásában.

2021-ben a barátnőjével, a szintén aktivista Szofija Szapegával együtt Athénból Litvániába tartottak, amikor a fehérorosz titkosszolgálat és egy MIG-29-es vadászgép bombariadó ürügyével Minszkben leszállásra kényszerítették a repülőjáratot, majd elrabolták a párost.

Prataszevicset gyorsan rákényszerítették, hogy tévéfelvételen vallja be a bűneit és alázkodjon meg. De a férfi sokkal többe is belement: nyilvánosan megtagadta a közben hatéves börtönbüntetésre ítélt barátnőjét, valódi vagy látszatesküvőt kötve egy nővel (vagy titkosügynökkel), kritizálta Lukasenka diktátor ellenzékét, sőt beállt a rendszer propagandistájának is, igaz eközben még házi őrizetben volt.

Egy miniszki bíróság most mindezekkel együtt 8 évre ítélte tömegtüntetések szervezése, terrorizmusra való felhívás, extremista csoport szervezése és a diktátor gyalázása miatt. A férfit több mint 1500 rendbeli bűncselekménnyel vádolták meg.

Ugyanabben a perben két volt munkatársát, Sztepan Putilót és jan Rudikot távollétükben 20, illetve 19 évre ítélte. Ez csak jelképes büntetés volt, hiszen mindketten Lengyelországban élnek.