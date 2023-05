Atombomba alatt puhított hús

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, benne az elmúlt nap legfontosabb-érdekesebb híreivel. Szokás szerint négyet külön ki is emelünk:

Nukleáris szittyaelrettentés

photo_camera Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

Egy közmunkásként dolgozó nyírmártonfalvai szociális gondozónő húsvétkor mit sem sejtve lájkolta egy ismerőse ünnepi családi fotóját, amit a helyi hírességgé vált lombkoronasétánynál készítettek. Húsvét vasárnap este maga a falu polgármestere hívta telefonon, azzal, hogy azonnal vegye le a “röhögős fejet”. Filemon polgármester az ezt követő első munkanapon szóban arra utalt az irodájába rendelt közmunkásnak, hogy felmond neki. A sztorit kirobbantó Hadházy Ákos egy másik posztjában pedig kifejtette, hogy a jobb sorsra érdemes LMP az egyik legkártékonyabb kollaboráns párttá züllött.

A parlament honvédelmi bizottsága a nap folyamán meghallgatta Böröndi Gábor altábornagyot, a Magyar Honvédség új vezérkari főnökét, és kiderült, hogy az új parancsnok visszahozná a katonai oktatásba a nukleáris elrettentést és a szittya gondolkodásmódot. Hír volt még a nap folyamán, hogy Rogán szuper-titkosszolgálata szerint az USA nem hallgatta le a magyar kormányt, illetve hogy Szijjártó szerint istentelen ideológiák fenyegetik az iskolákat.

A parlamenti ülésnapon ott volt Dobos Krisztina is, akit a rendőrség alaptalanul gyanúsított meg az antifa támadás elkövetésével, és akire rászálltak akkor a fideszes politikusok és a médiájuk is, a fideszes képviselők azonban kedden nem kértek bocsánatot az ártatlanul megvádolt nőtől. A jogerősen elrendelt helyreigazításokkal hadilábon álló TV2-nek viszont ezúttal összejött a bocsánatkérés, igaz így is pár hónap csúszással kértek elnézést Donáth Annától, amiért valótlanságokat állítottak róla.

és Bencsik András pedig ezúttal azt fejtegette, hogy ma a feketék uralkodnak Dél-Afrikában, aminek a következményei rettenetesek.

Pápa után

Ferenc pápa látogatásának egyik legfontosabb pillanata a találkozója volt Hilarion orosz ortodox metropolitával. Nehéz elképzelni, hogy ez ne Vlagyimir Putyin jóváhagyásával történt volna - írta elemzésében Buda Péter volt nemzetbiztonsági főtiszt.

A háború

Interjút adott a Vice-nak a háborús bűnökkel vádolt orosz „gyermekjogi biztos”, Marija Lvova-Belova, aki a nemzetközi bíróságok szerint ukrán gyerekek Oroszországba rablását koordinálta, érdemes megnézni a borzongató beszélgetést.

Felrobbant és kisiklott egy tehervonat az ukrán-orosz határ orosz oldalán, rövid időn belül másodszor fordult elő hasonló, az oroszok ukrán támadást sejtenek a háttérben. Ahogy az oroszok attól is tartanak, hogy az ukránok esetleg készülhetnek valamire a május 9-ei győzelmi napi ünnepségeken. Hír volt még, hogy a Tinder is kivonul Oroszországból, és hogy nem lép fel egy ukrán színtársulat a budapesti színházi olimpián, mert szerintük Vidnyánszky nem tartotta a szavát, hogy az ukránoknak fogalmuk sincs, miféle békemisszióról beszélt Ferenc pápa, valamint hogy hivatalosan is megállapodott a bizottság a keleti tagállamokkal az ukrán gabonaimportról.

Összeomlások

photo_camera Fotó: JUSTIN SULLIVAN/Getty Images via AFP

Újabb amerikai bank ment csődbe, ezúttal az ország eddigi 14. legnagyobb pénzintézete, a First Republic. Kimentésére a legnagyobb amerikai bank sietett, de kérdés, hogy jó-e ez az amerikai pénzügyi rendszernek, és hogy tényleg véget vet-e a válságnak.

