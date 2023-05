“Fehér ember nem így harcol” - állt az üzenetben, ami miatt kirúghatták Tucker Carlsont

A New York Times céges forrásokra hivatkozva azt írja, hogy megvan, melyik konkrét privát szöveges üzenete vezethetett végül a Fox News sztárműsorvezetője, Tucker Carlson hirtelen kirúgásához. Emlékezetes, hogy a Fox azután rúgta ki emblematikus sztárját - teljesen váratlanul, egyik pillanatról a másikra -, hogy peren kívül 787,5 millió dollár kifizetését vállallta a Dominion nevű, szavazógépeket gyártó cégnek, közvetlen azelőtt, hogy elindult volna a vállalat által a tévécsatora ellen indított kártérítési per tárgyalása.

A Dominion azért perelt, mert a Fox műsorvezetői rendszeresen utalgattak arra, hogy a cég segített elcsalni Bidennek a 2020-as választást. Ezt az állítást nemcsak semmiféle bizonyíték nem támasztotta alá, de aztán a perhez beadott belső foxos dokumentumokból kiderült az is, hogy a csatorna alkalmazottai közül többen pontosan tudták, hogy ez hazugság, ennek ellenére simán képernyőre engedték az állításokat.

A New York Times most arról ír, hogy a kirúgáshoz vezető események láncolatát egy olyan privát szöveges üzenet indította el, amit Carlson a Capitolium 2021-es ostroma utáni napon küldött a műsora egyik producerének. Az üzenetben Carlson felidézett egy utcai verekedésről készült videót, amit nem sokkal korábban látott. Ezen három trumpista huligán ver agyba-főbe egy “antifa csávót”. Ami azért zaklatja fel Carslont, mert a három támadó is fehér, mint ő, márpedig szerinte “fehér ember nem így harcol.”

A New York Times forrásai szerint a Fox igazgatósági tagjai egy nappal azelőtt olvasták először a peranyaghoz csatolt szöveges üzenetet, hogy elkezdődött volna a Dominion Voting Systems ellenük indított pere és megrémültek annak a lehetőségétől, hogy Carlsonnak eskü alatt kell tanúskodnia és napvilágra kerül ez, illetve egy rakás további hasonló üzenete.

A teljes szöveg így hangzott: