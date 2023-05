Moszkva szerint az éjjel drónokkal akarták megölni Putyint az ukránok

Ukrajna a múlt éjjel dróntámadást kísérelt meg a Kreml ellen, hogy végezzen az orosz elnökkel. A két drónt a légvédelem semlegesítette, jelentette be szerda délután az elnöki hivatal szóvivője. Dmitrij Peszkov hozzátette: az elnöki rezidencia épületében nem esett kár, ahogy Vlagyimir Putyin sem sérült meg.

Videó az állítólagos dróntámadásról:

Astonishing footage of last night's drone attack on the Kremlin pic.twitter.com/3rghCHdIed