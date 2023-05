Egy dühös, cserbenhagyott generáció alapélménye lett a könnygázszag

A diákok már eleve nem csupán a státusztörvénnyel befenyített tanáraikért vonultak utcára szerdán, hanem külön feldühítette őket az is, hogy múlt héten a rendőrség a Karmelitánál velük egykorú fiatalokat fújt arcon könnygázzal. Most ismét felmeneteltek a Várba, hogy beordítsák a miniszterelnök ablakán: „A könnygáz nem tanít!” és „Rendőrállam nem jogállam!”.

De erre őket is lefújták. Voltak, akiket tonfával is oldalba vágtak, ha nem hátráltak meg a maró szagtól.

photo_camera Készenléti rendőrök könnygázzal és tonfával szorítják vissza a diákokat a kordon áttörése után a Karmelitánál Fotó: Kristóf Balázs/444

Gyermekvédelmi könnygáz

„Hogy a státusztörvénny milyen brutális korlátozásokat vezet be, önmagában felháborító, de ezt még tetézi, hogy egy nagy részben 14-16 éves gyerekekből álló tömegre könnygázt fújnak. Ez egész egyszerűen tűrhetetlen.

Tudok olyan 14 éves iskolatársamról, aki fuldokolva hányt azért, mert a rendőrök lefújták könnygázzal.

Nézzék meg a gyerekeket, akik ott voltak elől. Szerintem a 170 centinkkel nem vagyunk olyan brutálisan félelmetesek” - mondta múlt a hétfői könnygázfújásról Perlaki-Borsos Noel végzős gimnazista, az Egységes Diákfront aktivistája. „Még be se töltjük a 18-at, és már könnygázt kapunk a saját államunktól? Szörnyű volt” - emlékezett vissza a 16 éves Kristóf.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Az Alkotmány utcánál felállított színpad szónokai ezt csak gyermekvédelmi könnygázként emlegették, és mielőtt elindult volna a tömeg a Vár felé, megüzenték: „Minket nem tudnak megfélemlíteni. Nincs annyi könnygáz, nincs annyi rohamrendőr, nincs annyi rendőrállami sorfal, amitől meghátrálnánk. Ez az ügy a mi jövőnk! És most van itt az ideje, hogy együttes erővel addig emeljük a nyomást, ameddig ezek az emberek a saját bőrükön nem érzik, hogy mi történik, ha cserben hagynak minket.



Meg fogjuk mutatni, mire képes egy cserbenhagyott generáció.”



Amikor a tömeg felért a Karmelitához, kiderült, hogy mindez nem csak színpadias nagyszájúság volt.



photo_camera Fotó: Czinkóczi Sándor/444

A sajátos magyar kormányzati struktúrának köszönhetően az oktatás lezüllesztéséért és az aránytalan rendőri fellépésért elég csak a belügyminiszter nevét emlegetniük. Így zúgott is a „Pintér Sándor, a kurva anyád!”, amikor kiderült, hogy már nem csak az építési területnek kikiáltott Színház utcát kordonozták le a Karmelita előtt, hanem a Sándor-palota előtti térre vezető Szent György utcát is masszív rendőrsorfal állja el. A bekészített könnygázflakonok jelezték, hogy a rendőrök a múltkori fellépést továbbra sem gondolják túlzásnak.

Edukatív tonfa

A múlt hetivel ellentétben a rendőrség most adott ki figyelmeztetést, de ezt szinte teljesen elnyomta a tömeg zúgása. A kényszerintézkedések emlegetésére minden alkalommal azt kiabálták vissza: „Gyerekeket vertek!”. És távozás helyett inkább leültek a földre.

A patthelyzetnek az vetett véget, hogy a tüntetők megtalálták a rendszer gyenge pontját: a Színház utca és a Szent György utca között a volt Honvéd Főparancsnokság épületét épp Mészáros Lőrincék családi cége építi újjá, és az itt álló kordonok jóval gyengébbek, mint amiket a rendőrség húzott fel. Míg korábban a Momentum politikusai egész barkácskészletttel érkeztek, hogy szétszerljék ezeket, a több száz diák most egyszerűen csak átugrálta és ledöntötte a fémlemezeket.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Ezzel hirtelen megnyílt az út a Karmelita felé, ami az ott szobrozó rendőröket is meglepte. Az összekapaszkodó tüntetők most már nem szaladtak szét az első könnygázsugarakra. Aki csak tudta, takarta a szemét, a száját, a paprikafelhő ellenére is 16 éves lányok és felnőtt férfiak egyszerre próbálták visszatolni a készenlétiseket, akik aztán a tonfáikat vetették be, hogy kiszorítsák a diákokat az építési területről.

Bár még múlt héten is akadt olyan ellenzéki politikus, aki fintorgott a kordonbontás miatt, a diákok elleni kemény fellépéssel a Karmelita lezárása túlnőtt Hadházy Ákos és a Momentum akciózásán. Már nem egyszerűen csak annak a jelképe, hogy Rogán Antal nem szeretne kérdésekre válaszolni, hanem a tanáraikért kiálló diákokat emlékezteti arra, mennyire nem kíváncsi rájuk a hatalom.