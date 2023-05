Erdogan: Minden ellenzéki melegpárti

Recep Tayyip Erdogan újabb csapást mért hazája LMBTQ-közösségére: a török elnök a május 14-én esedékes választások előtt csütörtökön nő- és melegellenes beszéddel kampányolt egy giresuni rendezvényen.

Reaching new lows. “We know that Mr. Kemal [Kilicdaroglu] is LGBT. IYI Party, we know that too... HDP, they are all LGBT.” pic.twitter.com/jTtLjWIzF2