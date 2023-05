Hackertámadás Dallasban: leállt a közigazgatás, akadozik a rendőrség és a tűzoltóság diszpécserszolgálata

Hackertámadás miatt helyi idő szerint szerdán és csütörtökön is zárva tartanak a közigazgatási szervek, akadozik a rendőrség és a tűzoltóság diszpécserszolgálata is a texasi Dallasban. A feltörés mögött egy orosz hírszerzéssel is kapcsolatban álló bűnszervezetet sejtenek.

Bár az eddigi közlemények szerint a lakossági segélyhívókat nem érinti a leállás, a rendőrség és a tűzoltóság netes felületei nem elérhetők. A rendőrség szóvivője szerint a város közigazgatásának rendszereit érte támadás, a hackerek pedig feltehetően váltságdíjat - pénzt vagy kriptovalutát - követelnek a hatóságoktól.

A zsarolóvírus „Royal" fedőnéven ismert és a Conti kiber-bűnszervezethez köthető, akik állítólag az orosz hírszerzéssel is kapcsolatban állnak. A csoport több száz hackertámadásért lehet felelős az Egyesült Államokban, tavaly akár 15 millió dollár - ötmilliárd forint - jutalmat ígértek annak, aki hasznos információkkal tud szolgálni róluk.

(via Reuters)