Órákon át a szemét sem tudta kinyitni az arcába fújt könnygáztól, aztán elengedték a rendőrök

A szerdai esti, Karmelitánál történt kordonbontásról és könnygázas rendőri oszlatásról szóló felvételek egyik főszereplője egy fiatal fiú, akit közvetlen közelről fújnak arcon a rendőrök, miközben nem látszik, hogy ő maga bárkit is támadna. Ő látható azon a videón is, amit a Momentum posztolt, mert képviselőjüket, Tompos Mártont is ekkor húzták be a sorfal mögé a rendőrök.

Ő a 17 éves Hidász Máté, akit - miután egyenesen a szemébe fújták a könnygázt - a rendőrök megbilincseltek, majd hajnali 4-ig benntartottak a Gyorskocsi utcai rendőrségen.

Hidász a 444-nek elmondta: miután látta, hogy megbontották az építkezési terület előtti kordont, rögtön odaszaladt, és előrement az első sorba. „Magas vagyok, meg egy picit izmosabb, és akkor gondoltam, hogy ne egy 150 centis gyereket szedjenek szét ott a rendőrök”, mondta Hidász, aki tagja az Egységes Diákfrontnak.

photo_camera Hidász Máté szemüvegben. Fotó: Kristóf Balázs/444

Kicsivel később a rendőrök elkezdtek valakit kiemelni az első sorból, eközben többször is Hidász felé fújtak. „Azt hittem, vége a rohamnak, de amikor felnéztem, egyenesen az arcomba kaptam a könnygázt”, mondta, hozzátéve, hogy erre belekapaszkodott a kordon egyik támasztórúdjába. Egy tanár próbált neki segíteni, megtörölte az arcát, letörölte a könnyeit.

Ahogy a videón is látszik, először Tompos Márton momentumos képviselőt kapták el a rendőrök, majd Tompos után Hidászt lerángatták a rúdról és megbilincselték. Tompos a 444-nek azt mondta, ő azért ment közel a rendőrökhöz, hogy kiszabadítsa a fiút. „Gyakorlatilag nem tudott mozogni, kapaszkodott a kordonba, közben ütötték hátulról.”

„Ez volt a leglátványosabb eset, itt konkrétan személyekkel szemben alkalmaztak könnygázt. Tompos Mártonnal szemben testi kényszert, pedig nem látszik, hogy ő tanúsított volna erőszakos magatartást, vagy erőszakosan ellenszegült volna. A másik fiú pedig háttal állt a rendőröknek, és úgy kapaszkodott a csőbe, a testhelyzete is azt támasztja alá, hogy nem erőszakosan, aktívan állt ellen a rendőröknek. Inkább próbálta meghúzni magát ott oldalt” - mondta az esetről Hegyi Szabolcs, a TASZ szakértője.

Égett az arca

Hidász azt mondta, nagyon erősen beütötte a karját, ami meg is zúzódott. Mivel szívbeteg és asztmatikus tünetei is vannak, a Szent János Kórházba szállították kivizsgálásra, onnan pedig átvitték a Gyorskocsi utcai rendőrségre.

A könnygáztól körülbelül négy órán át nem tudta kinyitni a szemét, folyamatosan folyt az orra, égett az arca és a füle. „A hajam annyira meg volt telve könnygázzal, hogy amikor szállítottak egyik helyről a másikra, a rendőrök lehúzták az ablakokat, mert nekik is csípte már az orrukat. A kórházban valaki megkérdezte, hogy ki az, aki ilyen erős parfümöt használ, merthogy csípi a szemét ”– mondta Hidász.

Azt mondta, a rendőrségen nem igazán történt vele semmi. Várakozott sokáig, ki se hallgatták, végül hajnali 4 körül elengedték. „A rendőrök azt mondták, hogy ebből nem lesz semmilyen ügy, mivel sem hivatalos személy elleni erőszak, sem pedig rongálás nem volt a számlámon”. Hallotta, ahogy nézik a felvételeket a rendőrök, és mondják, hogy ezeken Hidász nem igazán csinál semmit. Ügyvédje elmondása szerint nem gyanúsított. Mások ellen közben hivatalos személy elleni erőszak miatt indítottak eljárást.

„Nagyon dühös voltam, nem a rendőrökre, hanem inkább a szituációra. Tehát értem én, hogy valakinek az a parancsa, hogy oszlassa a tömeget, akár könnygázzal, engem az zavar, hogy ezt valaki parancsba adja” – mondta Hidász.

EDF: Ettől még többen lesznek dühösek

photo_camera Fotó: Kristóf Balázs/444

Az oktatás helyzetének javításáért küzdő Egységes Diákfront (EDF) szerint a rendőrök fellépése csak még tovább fogja dühíteni az embereket a kormánnyal szemben, a tanárokért kiálló mozgalomnak viszont csak még több erőt ad.

Strbka Anna, az EDF elnökségi tagja szerint ez idáig erősségük volt, hogy újfajta ellenállási formákkal jelentkeznek, a most felgyülemlő energiákat pedig fel tudják használni az ellenállásban. „Ha megint egyre többen, és egyre dühösebbek vagyunk, az növelni fogja az akciók intenzitását. A következőkben a múlt héten indult lendületet ki fogjuk használni, hogy el tudjon indulni egy kitartóbb ellenállási hullám, határozottabb tüntetésekkel, hasonlóan az őszhöz” - mondta a 444-nek.

Pirint Gergő EDF elnökségi tag arra a kérdésre, hogy miért érkeztek többen is ilyen felkészülten, maszkban vagy könnygáz ellen védő szemüvegben a tüntetésre, azt válaszolta: ezt nem ők támogatták szervezetileg, hanem a résztvevők egyszerűen az előző tüntetés tapasztalataiból indultak ki - amikor szintén volt könnygáz.

Kérdésünkre, hogy innentől intenzívebb tüntetésekre készülnek-e, azt mondta: ők a tüntetések szervezésében a legjobbak, az agressziót egyértelműen elutasítják. Szerinte szerda este is abból lett az összecsapás, hogy a rendőrök elkezdték tolni a tömeget, aminek a sodrása sokakat akaratuk ellenére magával vitt.