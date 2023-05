Egy hétig a lányaim iskolai menzáján ebédeltem, és már mindent értek

Papa, éhes vagyok! - mióta a gyerekeim iskolások, nem volt még olyan délután, hogy az első három közlendőjük egyike ne ez lett volna. A feleségemmel eltérő a megküzdési stratégiánk, ő eleve péksütivel érkezik, én viszont kételkedem, aztán amikor könyörgőre fogják, érzéketlen, szigorú tahónak érzem magam, és rossz lelkiismerettel hagyom, hogy válasszanak valamit a kisboltban vagy a pékségben, amivel kihúzzák estig. De tényleg sose értettem, hogy ha reggel esznek valamit, csurig töltött többrekeszes elemózsiás dobozzal távoznak, bent kapnak tízórait, ebédet és uzsonnát, akkor hogy az úristenbe tudnak délután 4-re farkaséhesek lenni. És nem bármit elpusztító kamaszokról, hanem egy hét- és egy kilencéves kislányról van szó.

Egy II. kerületi állami általánosba járnak, ahol az étkeztetést, mint mindenhol máshol, meghagyták önkormányzati feladatnak. A menzákról alsó tagozatos korom óta, azaz több mint 40 éve nincs saját tapasztalatom, akkor utáltam meg egy életre a paradicsomos krumplit, a paradicsomos káposztát meg a káposztás kockát. Ezért is lettem lelkes, amikor levelet kaptunk az előfizetést bonyolító iMenzán keresztül az önkormányzat cégétől, hogy egyhetes ebédkóstolást szerveznek a szülőknek az iskolában, és csak annyi a dolgunk, hogy minden nap ki kell töltenünk egy nyomtatványt. A levélben azt írták, hogy a tesztről sem a szolgáltató Hungast Kft-t, sem az iskolai melegítőkonyha dolgozóit nem értesítik előre, amit, bár szkeptikus voltam, utólag simán elhiszek.

A feleségemmel mindketten szeretünk főzni és új receptekkel kísérletezni, de egyikünk se nagy gasztromániás. Egyáltalán nem értek a nagyüzemi konyhatechnológiához, az iskolai étkeztetés logisztikájához, és azt is inkább csak sejtem, mint tudom, hogy annyi pénzből, amennyibe az iskolai kaja a szülőknek és az önkormányzatnak kerül, lehetetlen csodát tenni, vagyis olyan egészséges és tápláló iskolai ebédet készíteni, amit a gyerekek többsége hajlandó meg is enni. Engem még a saját lányaim is gyakran meglepnek, hogy hétvégenként mi jön be nekik és mit nem hajlandók még megkóstolni sem. Egyszerűen csak kíváncsi voltam, mit és milyen környezetben esznek a suliban.

Az eredeti terv, hogy a csajokkal majd átbeszéljük a közös menzaélményeinket, hamar elszállt, mert a kisebbiket egész hétre kidöntötte valami vírus, így először azt kellett megoldani, hogy egyáltalán eljussak mellőle minden délben a suliba. És mivel ő a válogatósabb, ez azt is jelentette, hogy a menza fő kritikusa nélkül kellett belevágnom a teszthétbe, hogy kiderüljön, a gyerekeim túl finnyásak, vagy a menza nem áll a helyzet magaslatán.

Hétfő - meggyleves, paprikás krumpli virslivel, csemegeuborka

Hétfőn ebédidőben ott is voltam az iskola ebédlőjében, még három anyukával. Vettem tálcát, kaptam rá meggylevest és egy gigantikus adag paprikás krumplit virslivel meg uborkával. Az első sokk nem is az volt, hogy a levesben az apró fehér szemcsékké összeállt lisztes rántást a kanállal simán oldalra lehetett hessegetni, mint valami utólag, tévedésből beleszórt mikro-levesbetétet. Hanem hogy forró volt és édes. Egyáltalán nem vagyok válogatós, de ez kifogott rajtam, egyetlen kanállal tudtam csak enni belőle. A meggy nem olcsó, nem túl nagy erőfeszítéssel lehetett volna valami jobbat csinálni. Hideget, savanyúbbat, liszt nélkül.

A paprikás krumpli ehhez képest egy megváltás volt. A krumpli ugyan szét volt főzve, de az íze nem volt rossz, a virsli roppant, az uborka meg hideg volt, igaz, jó lett volna külön tányéron kapni, de ennek vagy megoldhatatlan technikai akadályai vannak, vagy a menzások tudják, hogy a gyerekek nem adnak az ilyen felnőttes kukacoskodásra. A krumplinak körülbelül a felét tudtam megenni, a maradékot szégyenkezve csúsztattam be a mosogatóhelyiség ablakán. Közben láttam, hogy a leveshez a gyerekek se nyúltak hozzá, leginkább a virslit tolták be, meg esetleg egy kis krumplit. Amíg ettem, az osztályok gyorsan cserélődtek: kiderült, hogy slow food ide vagy oda, csak negyedórájuk van megebédelni.

A leves B., a harmadikos lányom szerint is nagyon édes volt, „azt se tudtam megállapítani, hogy milyen leves, és a bogyók benne undorítók voltak”. A túlzások nem állnak távol B.-től, az „undorító” és a „borzalmas” szavak a szótára gyakran használt elemei, szóval ezt nem vettem szó szerint, viszont elmondta, hogy csak két kanállal evett belőle. Hogy miért kettővel? Mert a napközis tanárnő szerint ennyi kell, hogy a gyerekek el tudják dönteni, valami finom-e, vagy nem. Én hebehurgya módon egy kanál alapján rögtön eldöntöttem, hogy nem finom. Mindenesetre péntekenként, amikor az osztályfőnökük viszi őket ebédelni, B. szerint más a szabály: „ő azt mondja, ha nincs gusztusod, inkább ne is egyél belőle, hogy ne legyen elpazarolva.”

Én aztán nem fogom megmondani B. tanárainak, hogy mennyit kell enni egy gyereknek a suliban, ott az ő szabályaik az érvényesek. Mi itthon valahol félúton járunk, azt szoktuk kérni, hogy mindent kóstoljanak meg, aztán ha nem ízlik vagy nagyon nem tetszik, úgyse kell enni belőle.

B. a paprikás krumplit se igazán értékelte, de legalább nem nevezte undorítónak. „A krumpli túlságosan át volt főve, a szádban azonnal elolvadt. A virslit nehéz volt elharapni, mintha műanyag bevonat lenne rajta. Uborkát nem kértem hozzá, mert már találkoztam az iskola uborkájával.”

Kedd - köménymagleves, borsófőzelék, csirke nuggets

Bár a hétfői meggyleves már felidézte a menzás gyerekévek hangulatát, a keddi köménymaglevesre semmi sem tudott felkészíteni. A köménymag az egyetlen fűszer, amit pár indiai ételt kivéve soha semmiben nem tudtam megenni, de nem ez volt a fő gondom. A leves olyan volt, mint a meleg vízzel hígított ételízesítő, amibe halmazati büntetésként? állományjavítóként? dekorelemként? száraz kenyérkockákat szórtak. A köménymagleves talán diétás fogás, rémlik valami ilyesmi a Pál utcai fiúkból, de miközben az ebédkóstolós szülőtársakkal szörnyülködtünk, arra gondoltam, hogy ez egy teljesen üres és felesleges alibiétel, aminek az az egyetlen létjogosultsága, hogy a menü két fogásból álljon.

Az iskola honlapján lévő menü szerint Budapest sertésragunak(?) és párolt rizsnek kellett volna következnie, ehelyett a tányéron borsófőzelék volt, három egyforma rántottcsirke-darabbal. Két dolog derült ki gyors egymásutánban:

a feltét az úgynevezett csirke nugget,

az iskola néha kérhet mást, mint ami a központi menüben van, ha úgy látják, hogy a gyerekek nem ennék az eredeti kínálatban szereplő fogást.

Én inkább a köménylevest engedtem volna el, amiből egy fél kanálnyit is csak becsületből nyeltem le, és ahogy a gyerekeket néztem, akiknek egyébként valamiért nem jár tálca (nem férnek el a tálcák az asztalokon?), ők is.

A borsófőzelék meglepően cukros volt, a borsók meg kicsit nyersek, bár lehet, hogy pont ez a nekem fura al dente állag volt becélozva. A lisztes rántás a jelek szerint olyan örök sláger, amit lehetetlen nélkülözni. A csirke nuggetről, azon kívül, hogy nekem túl sós volt, nem tudok mit mondani, ez tipikusan az az étel, amit sose főznék vagy választanék, de tudom, hogy sokan meg imádják, és a gyerekek is vígan tolták, a borsóról nem is beszélve.

B. a levesről lemondó legyintéssel csak annyit mondott, hogy borzalmas volt, és a kötelező két kanál után rögtön megállt. A borsó ízlett neki, ahogy a nugget is, szerinte ugyanolyan íze van, mint a dínóhúsnak, csak másmilyenre van formázva. Így kellett megtudnom, hogy a dínóhús a dínóalakúra formált rántottcsirke-darab.

Szerda - kertészleves, gyros csirkecsíkok, petrezselymes burgonya, friss saláta, joghurt öntet

Nem tudom, miért kell a zöldséglevest kertészlevesnek nevezni, ezzel az erővel lehetne közmunkásleves is, de persze a kertész az olyan menőn hangzik, ő a természetközeli figura, aki kantáros nadrágban friss biozöldségeket túr ki a magaságyásból, hogy napfényes, modern konyhájában egy gyors átöltözést és kézmosást követően üde, ízletes levest varázsoljon belőlük. A víziómhoz képest prózaian soványka levesben szerencsére rántás nem volt, cserébe mindenféle típusú és állagú konzervzöldségek – répa, borsó, zeller, meg lebegő, kósza kelkáposztalevelek – úsztak benne. A színe nem volt meggyőző, de nem volt rossz íze, ez volt az első fogás a héten, amit teljesen megettem, annak ellenére, hogy a híg, átlátszó lének volt valami kilátástalan, szomorú hangulata, pont mint a korai 80-as éveknek.

Közben már a következő fogással szemeztem, mert azt hittem, a lila cucc coleslaw-szerű káposztasaláta lesz. Hát, nem. A lila cucc lilahagyma volt, némi lilakáposztával és répával, kevéske sós joghurttal leöntve. Bár kértem, hogy kevés húst és krumplit adjon, a konyhás asszony nem hallott vagy nem figyelt, így a tányéromon landoló sós törtkrumpliheggyel esélyem se volt végezni. Petrezselyemnek nem sok nyomát fedeztem fel, némi kósza zöld morzsalék utalt csak rá, hogy valamikor elhúzták a kondér fölött a szárítottpetrezselyem-szórót. Nem tudtam megenni a gyrosfűszerrel meghintett száraz csirkevagdalékot sem, csak pár falatot. Ennél a fogásnál éreztem azt a leginkább, hogy ugyanennyi pénzből, némi igyekezettel és fantáziával sokkal jobb kaját lehetett volna csinálni, krumplihalmok helyett például pitával és többféle zöldséggel, izgalmasabb ízekkel.

Nyilván nem én vagyok a célcsoport, de a gyerekek se voltak olyan lelkesek, mint az előző napi borsófőzelék-rántottcsirke kombó idején. A krumplit épp csak piszkálgatták, a csirkecsíkokat aránylag rendesen ették, a salátához hozzá se nyúltak. B. sommás ítélete szerint a leves „borzalmas” volt: „a lének nincs íze, a répa kemény, a borsó néha kemény, néha tök puha, a kelkáposzta ízetlen.”

A másodiktól sem volt oda. „A főtt krumpli úgy át van főzve, hallod, hogy az ilyen püré. A hús jó volt, örültem hogy nem rágós, mint általában. A saláta nagyon hagymaízű volt, a répa nem érződött, a joghurtra nem is emlékszem.” A levesből hozta a kétkanalas minimumot, a krumpliból egy falatnál megállt, a húst megette, a salátát csak megkóstolta.

Csütörtök - daragaluska leves, csirkepaprikás, zöldséges bulgur

Az ügyeleti beosztás miatt csütörtökön sajnos nem jutottam el a suliba, pedig az aznapi főételre voltam a legkíváncsibb. A daragaluska-leves az egyik szülőtárs által készített fotó alapján nagyjából ugyanolyan ízű lehetett, mint az előző napi idénymunkásleves, csak más méretű zöldségekkel. B. megerősítette az ízhipotézisemet, és csak annyit tett hozzá szomorúan, hogy nem volt benne galuska, amit már azért is készségesen elhiszek, mert B. óriási galuskarajongó. „Nem igazán vannak az iskolában jó levesek”, mondta rezignáltan.

photo_camera Fotó: Gabor Miklosi

Szerinte a bulgur jobb lett volna zöldség nélkül, de inkább összekeverte a csirkével, és úgy egész finom volt, meg is evett belőle egy fél tányért. Nem bírtam ki, hogy ne kérdezzem meg tőle, szerinte mi a bulgur, és nem is tévedett nagyot azzal, hogy „olyan, mint a rizs, csak gömbölyű”. Transzgenerációs tévhitek: én gyerekkoromban a tarhonyáról hittem ugyanezt.

Péntek - hamisgulyás, bolognai spagetti

Amikor megmondtam B.-nek, hogy a hamisgulyás azért hamis, mert nincs benne hús, teljesen jogosan vetette fel, hogy akkor az előző két nap is hamisgulyás volt-e. Ugyanazt kaptuk megint, csak ismét pici répákkal, nagyobb krumplikkal, további fehér, meghatározhatatlanra főtt zöldségekkel, és némi nagyon enyhe paradicsomos-paprikás(?) utóízzel. B. kihasználta, hogy péntek van, és az engedékenyebb tanárnő mellett bele se kell kóstolnia a levesbe: „nézd már, hogy néz ki!”

A bolognai spagetti helyett eredetileg káposztás kockát kellett volna kapnunk, de az igazgató itt is változtatást kért, amiért valószínűleg az egész iskola áldja a nevét, de én biztosan. A bolognai volt a héten az egyetlen olyan étel, amit néha én is készítek otthon. Eszemben sincs az órákig fövő zöldséges ragu mibenlétén rugózni, egyáltalán nem vártam, hogy ilyesmit kapunk. De amikor közvetlenül az első falat előtt valahonnan nagyon mélyről bevillant, hogy ez bizony édes lesz, majd robbant a számban az íz, egy sor gyerekkori érzet és emlék aktiválódott.

A menzai bolognaival kapcsolatban nem tudok ízről meg állagról beszélni, csak az édességre meg pár nagyobb, összeállt darálthús-darabra emlékszem. Az egészet megettem, közben meg az előtoluló régi emlékeket próbáltam szétszálazni. B. utóbb azt magyarázta, hogy próbált kevesebbet kérni, de nem lehetett, és amúgy finom volt, csak jó lett volna, ha sokkal kevesebbet kap, hogy a maradékot ne kelljen kidobni.

És pont ez az egyhetes menzatesztem legfontosabb tapasztalata: egyetlen gyereket se láttam, aki mindent megevett volna, viszont három visszaadott tányérból kettőn rengeteg maradék volt.

Fogalmam sincs, mivel lehetne javítani a helyzeten, de jobb kinézetű, állagú és főleg finomabb ételek készítése mellett a gyerekeket is gyakran kéne kérdezni, néha érdemes lenne lemérni velük a tányéron maradó étel súlyát, kéne őket főzni tanítani, többet beszélgetni az ételekről meg a táplálkozásról, és nyilván az egész iskolai étkeztetésre jóval több pénzt és figyelmet, kreativitást kellene fordítani.

De első lépésként célszerű lenne megkérdezni tőlük, hogy miből mennyit kérnek, aztán ha az iskolába kiszállított mennyiség elkezdene a valós igényhez közelíteni, esetleg meg lehetne spórolni annyit, hogy néha más ételekkel vagy összetevőkkel kísérletezzenek.

B., aki egyre többet és nagy kedvvel főz velünk otthon, azt mondja, hogy a legrosszabb, amit az iskolában eddig evett, a sült csirkecomb volt. A vastag, zsíros és sületlen csirkebőrtől hányingere lett, „a kicsi hús a csonton meg olyan sós volt, hogy kimarja a szád”. A kedvence a sajtos-tejfölös tészta volt.