Előzetes letartóztatásba helyeznek egy orosz színházi rendezőnőt, mert darabjában állítólag a terrorizmus mentegeti

A moszkvai bíróság pénteki döntése alapján Jevgenyija Berkovics orosz színházi rendezőt előzetes letartóztatásba helyezik. A 38 éves Berkovicsot azzal gyanúsítják, hogy Finyiszt - A bátor sólyom című színdarabjával a terrorizmust mentegeti. A darabban kizárólag nők szerepelnek, és arról szól, hogy orosz nők interneten megismert muszlim férfiakkal házasodnak össze, majd Szíriába költöznek. A művet 2020 decemberében mutatták be először, és tavaly elnyerte a legrangosabb orosz színházi elismerést, az Arany Maszk-díjat.

Berkovics a tárgyaláson ártatlannak vallotta magát, ügyvédei fellebbezni fognak az ítélet ellen, amely szerint fogva tartása legalább július 4-ig tart. Vele együtt a darab szerzőjét, Szvetlana Petriicsukot is őrizetbe vették május 4-én. Az alkotókat akár hét év börtönre is ítélhetik. A Novaja Gazeta című orosz lap aláírásgyűjtésbe kezdett kiszabadításukért. Kszenyija Szobcsak színikritikus szerint a hatóságok teljesen félreértik a darabot, annak üzenete kifejezetten a terrorizmus ellen szól. (via Radio Free Europe, MTI)