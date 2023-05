Felvásárolták Jeffrey Epstein magánszigeteit

Hatvan millió dollárt fizetett egy üzletember az egykor Jeffrey Epstein tulajdonában álló Great St. James és Little St. James szigetekért, írja az npr. A két magánsziget Epstein nemzetközi ingatlanportfóliójának jelentős részei, bűntetteinek pedig fontos helyszínei voltak, 2025-re viszont Stephen Deckoff tervei szerint egy világszínvonalú üdülőközpont otthonául fog szolgálni.

A szigetet bő egy éve 120 millió dollár környékén jegyezték, így Deckoff jelentős árengedménnyel jutott a szigeteit, amelyen találunk helikopterleszállót, privát kikötőt, benzinkutat, medencéket, lakóépületeket és négy vendégvillát, valamit három privát strandot, egy edzőtermet és egy tiki kunyhót.

Jeffrey Epstein tanárként kezdte pályafutását, majd az üzleti életben tevékenykedte fel magát egészen az amerikai elit csúcsára, ahol Donald Trumpokkal, Bill Clintonokkal és hercegekkel is haverkodott, majd mint utólag kiderült szexpartikat is szervezett, ahová fiatalkorú lányokat szervezett be. Kétszer is elítélték, először alig több, mint egy év után szabadult, másodszor pedig hosszabb büntetését már nem tudta letölteni, mert rövidesen az ítélet után börtönben a hivatalos kommunikáció szerint öngyilkosságot követett el.

