Gyermekjogi szervezetek ítélték el a rendőrség fellépését a diáktüntetésen

„A Gyermekjogi Civil Koalíció elvárja a kormányzattól és valamennyi hatóságtól a gyermeki jogok tiszteletben tartását, a gyermek legfőbb érdekének érvényesítését. Minderre figyelemmel a Koalíció elítéli a résztvevők jelentős, be nem azonosítható körével, így gyermekekkel, fiatalokkal szemben a testi épséget, egészséget súlyosan veszélyeztető, az intézkedés arányossága szempontjából aggályos kényszerítő eszközök (tonfa, könnygáz) alkalmazását” - írja lapunkhoz eljuttatott nyilatkozatában a gyermekjogi szervezeteket tömörítő Gyermekjogi Civil Koalíció a szerda esti diáktüntetéssel kapcsolatban, ahol a rendőrség könnygázt vetett be a tömeg oszlatásáért, valamint öt embert is feljelentettek. A TASZ jogásza a lapunk úgy nyilatkozott, nem volt elegendő indok, hogy ilyen erőszakosan lépjen fel a rendőrség. A szerveződés emlékeztet arra, hogy a tüntetés a véleménynyílvánítás egy formája, amit a magyar Alaptörvény is alapvető jogként biztosít mindenki számára, életkortól függetlenül.

Az ENSZ Magyarország által is ratifikált Gyermekjogi Egyezményét idézik: „Az Egyezményben részes államok elismerik a gyermek egyesülési és békés gyülekezési jogát”, mert „ez biztosítja a gyermek helyét a társadalom aktív, részt vevő tagjaként”.

„A rendőrségnek különös körültekintéssel kell eljárnia minden olyan esetben, amikor a tömegben akár csak valószínűsíthetően gyerekek lehetnek, s különösen fontos a párbeszédalapú tömegkezelés” - írja a koalíció, amely elvárja, hogy az esetet az illetékes szervek vizsgálják ki, és tájékoztassanak az eredményről.