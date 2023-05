Kivágtak egy rész Orbán reggeli interjújából, ahol arról beszél, hogy Ukrajna egy része ősi magyar föld

„Az ukránok veszteségei a mi veszteségeink is. Az önérdekünk is azt mondatja velünk, hogy legyen a szomszédunk egy sikeres Ukrajna. (...) Ott magyarok is élnek, Ukrajna egy része az ősi magyar föld, ami most Ukrajnához tartozik, és ott őshonos közösségként léteznek a magyarok” - mondta Orbán Viktor reggeli Kossuth rádiós interjújában. Csakhogy ezt a részt a végleges, YouTube-ra is feltöltött anyagból egyszerűen kivágták, szúrta ki Benyó Rita újságíró.

A kárpátaljai magyarokról a miniszterelnök elmondta, hogy ők „nem bevándoroltak, nem a szél fújta őket oda. Mindig is ott éltek, az az ő hazájuk, az az ő földjük. Ők is elesnek a háborúban. Ukrajna szenvedése az ott élő magyarok szenvedése is, tehát mi magyarok legalább kétszeresen motiváltak vagyunk (...), hogy Ukrajnában béke legyen. Ezért mindig is keressük a lehetőséget, hogy hozzájáruljunk a békéhez.”

Az ezt követő, ukrán gabonaimportról szóló rész már ismét hallható volt a vágott anyagban, amelyben bár a globális elitről, az Egyesült Államokról, Soros Györgyről, a pápalátogatásról, az uniós fenyegetésekről és a rezsicsökkentésről szó esett, a két nappal korábbi diáktüntetésről, valamint az arra adott könnygázas rendőri reakcióról nem nagyon.