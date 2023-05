„Jelkimaradás” miatt került ki Orbán ukrajnás mondata az interjúból

„Fakenews a dollármédiában - nem kivágás: jelkimaradás” címmel adott ki közleményt szombat délelőtt az MTI-n keresztül Havasi Bertalan, Orbán Viktor sajtófőnöke. Pénteken mi is beszámoltunk arról, hogy Orbán péntek reggeli interjúnak YouTube-ra feltöltött változatából kivágtak/kihagytak egy részt, amiben a miniszterelnök arról beszél, hogy Ukrajna egy része ősi magyar föld.

„Az ukránok veszteségei a mi veszteségeink is. Az önérdekünk is azt mondatja velünk, hogy legyen a szomszédunk egy sikeres Ukrajna. (...) Ott magyarok is élnek, Ukrajna egy része az ősi magyar föld, ami most Ukrajnához tartozik, és ott őshonos közösségként léteznek a magyarok” – mondta Orbán.

photo_camera Havasi Bertalan. Fotó: Németh Dániel/444

Ezzel kapcsolatban Havasi azt írta, hogy Orbán pénteki rádióinterjúit párhuzamosan streamelik Youtube-on és Facebookon. „Tegnap a jel a Youtube-on pár pillanatra megszakadt, majd magától folytatódott. Ezt mi nem érzékeltük. Így lett egy »ugrás« a Youtube-élőben, így a felvételen is”. A felvételt azóta kicserélték a Youtube-on, és már fent van a „hiányolt rész is”, zárta Havasi.