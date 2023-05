Május végétől már hitelből működhet a főváros

A fővárosi önkormányzat egyelőre nem adta be a keresetlevelet a szolidaritási hozzájárulás miatt indítandó közigazgatási perhez, a jogászcsapat még dolgozik a pertaktikán, mondta Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes a Népszavának.

Ahogy arról mi is beszámoltunk, a fővárosi önkormányzat április végére túlélőprogram kidolgozására kényszerült, mivel az egymást követő válságok és kormányzati megszorítások miatt eljutottak oda, hogy augusztusra akár 76 milliárd forintos költségvetési hiánya is lehet az önkormányzatnak. Emellett Karácsonyék beperelik a kormányt az irreálisan magas szolidaritási adó miatt, amit nem is hajlandóak befizetni. Varga Mihály pénzügyminiszter szerint Budapest anyagi helyzetét nem a szolidaritási adó veszélyezteti, hanem a felelőtlen gazdálkodás.

„Budapest április végéig 17,9 milliárd forinttal többet fizetett be, mint amennyit az állami költségvetésből normatívaként kapott” – mondta Kiss, hozzátéve, hogy a városnak jelenleg még van a számláján némi pénz, de várhatóan május végére már a hitelkeretéből működik. Szerinte a városvezetésnek akkor is tiltakoznia kellene a túlzó mértékű elvonás ellen, ha be tudná fizetni, hiszen az állam többet von el a várostól, mint amennyit működésre ad.