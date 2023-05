Már lehet szavazni a Budapesti Lakógyűlésen

„Karácsony Gergely főpolgármester kezdeményezésére elindult a Budapesti Lakógyűlés, hogy a Budapest és a Lánchíd jövőjét meghatározó kérdésekről ne mások, csakis a budapestiek dönthessenek” – írja közleményében a Főpolgármesteri Hivatal.

photo_camera Fotó: Fővárosi Önkormányzat

A 14 évnél idősebb budapesti polgárok május 4-étől június 11-éig nyilváníthatnak véleményt a Budapest és a Lánchíd jövőjével kapcsolatos kérdésekről, online és offline formában. A szavazás tisztaságát és anonimitását egyedi azonosító kód biztosítja, amelyet névre szóló levélben kapnak meg a budapestiek. A levelek kézbesítése elkezdődött, a szavazófelület a Budapesti Lakógyűlés honlapján május 4-én délután 15 órakor megnyílt, írja a közlemény.

A közleményben arról is írnak, hogy a „Fővárosi Önkormányzat eddig is számos módon nyitotta meg a város kormányzását a budapestiek előtt. Idén harmadik alkalommal a városlakók dönthetnek a Közösségi Költségvetés forrásainak felhasználásáról, de civil munkacsoportok, közösségi gyűlések, polgári kezdeményezések során is alkalma volt a budapestieknek véleményt nyilvánítani, vagy alakítani a főváros terveit, akár a Fővárosi Közgyűlés napirendjét. Most újabb lehetőség nyílik a párbeszédre, ugyanis a Budapesti Lakógyűlés célja, hogy konkrét, ezúttal a fővárosi közlekedést is érintő kérdésekben közvetlenül a budapestiek dönthessenek”.